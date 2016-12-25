Новости аниме — лучшее за неделю

- Лучшее аниме лета 2016 года — уютным декабрьским вечером мы с нашим любимым редакционным слоупоком подвели итоги летнего сезона.
- Ваззап, мы ищем таланты 2 — аниме-раздел тоже набирает новых авторов!
- «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш» — тизер — что может быть лучше полноценного тизера? Только экранка тизера!
- «Военная хроника маленькой девочки: Сага о Злой Тане» — трейлеры — очень бодрый экшен и вызывающий лютый баттхёрт у поклонников первоисточника дизайн персонажей.
- Анонс аниме «Чёрный клевер» — новый (бесконечный?) сёнен от студии, которая знает толк в бесконечных сёненах.
- «Атака на Титана 2» — трейлер — титан-йети, смачно огребающий Эрен и возвращение Бородака.
- «Грех: Семь смертных грехов» — авторы и сэйю — лишнее подтверждение тому, что японцы могут что угодно изобразить в виде няшных девушек.
- «Заводная планета» — авторы и сэйю — сериал по ранобе автора «Нет игры, нет жизни» — уже серьёзная заявка на успех.
- «Владелец вечности» — анонс — сёнен во вселенной «Негимы».
- «Приключение сакуры» — трейлер — студии P.A. Works показывает девушек, которые будут пахать в её новом сериале.