Новости сериалов — лучшее за неделю

- Экранизация детектива «Мистер Мерседес» Стивена Кинга набирает актёров — проект поселился на канале AT&T Audience.
- Мэттью Макконахи не прочь сыграть в третьем сезоне «Настоящего детектива» — как только HBO и Ник Пиццолатто решат вернуть сериал к жизни.
- Брайан Фуллер мечтает о возвращении Ганнибала Лектера и своей версии «Молчания ягнят» — шоураннер готов снимать продолжение в формате мини-сериала.
- USA Network подарил сериалу «Стрелок» второй сезон — продление боевику обеспечили высокие рейтинги.
- Showtime официально анонсировал восьмой сезон «Бесстыдников» — к съёмкам приступят в мае.
- Майкл Сталберг, Джим Гэффиган и Ши Уигхэм снимутся в третьем сезоне «Фарго» — новый сезон криминальной антологии значительно расширил свой кастинг-лист.
- «Табу» — второй трейлер — викторианский граф Монте-Кристо возьмётся мстить своим обидчикам с 7 января.
- Starz закрыл «Шоу Бланта» после второго сезона — у многосерийной комедии с Патриком Стюартом оказались слишком низкие рейтинги.
- «Борьба за справедливость» — промо-ролик и постер — спин-офф «Хорошей жены» стартует 19 февраля.
- «Твин Пикс» — второй тизер — Дэвид Линч не только снимает продолжение культового триллера, но и появится в нём в уже знакомом образе.