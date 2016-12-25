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Новые сериалы 26 декабря — 1 января

Новогодняя неделя в сериальном мире уподобится пустыне вплоть до воскресенья. Первый день нового года порадует нас возвращением «Шерлока» и двумя американскими новинками — процедуралом «Выкуп» и комедией «Мик».

Воскресенье, 1 января

 
Сезон4
BBC One
Шерлок Sherlock

драма, детектив, приключения

В ролях Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Эндрю Скотт, Лу Брили, Уна Стаббс, Руперт Грейвз

Создатель Стивен Моффат, Марк Гэтисс

Вольная адаптация произведений Артура Конан Дойля о частном детективе Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Действие перенесено в XXI век. Шерлок и Джон помогают Скотленд-Ярду в раскрытии сложных дел, используя методы наблюдения, анализа, дедукции, а также современные технологии.

Долгожданный четвёртый сезон исключительно британского детектива канал BBC One по традиции вручает всем верным поклонникам в качестве новогоднего подарка — первого января откроется новая и, по заверениям авторов, самая мрачная глава в истории о знаменитом сыщике.

Трейлеры

 
Премьера+
CBS
Выкуп Ransom

драма, детектив, криминал

В ролях Люк Робертс, Сара Грин, Брэндон Джей Макларен, Назнин Контрактор, Дженесса Грант, Анна Хопкинс

Создатель Фрэнк Спотниц, Дэвид Ваинола

В центре криминально-детективной драмы находится один из лучших профессиональных переговорщиков в мире Эрик Бомонт. Вместе со своей командой, в которую входят юрист, хакер и врач, он путешествует по всему миру, участвуя в предотвращении крупных кризисных ситуаций, где фигурируют заложники или имеет место похищение людей. Повествование будет развиваться по схеме «один эпизод — одно дело».

Трейлеры

 
Премьера+
FOX
Мик The Mick

комедия

В ролях Кейтлин Олсон, София Блэк-Д’Элиа, Карла Хименес, Томас Барбушка, Джек Стэнтон, Сьюзен Парк

Создатель Дэйв Чернин, Джон Чернин

Маккензи «Мик» Мёрфи — пробивная жуликоватая дамочка, всю жизнь бегавшая от ответственности и органов правопорядка. Жизнь героини круто меняется, когда её сестра с мужем-миллиардером вынуждены пуститься в бега и оставляют на Мёрфи трёх своих избалованных отпрысков.

Трейлеры

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
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