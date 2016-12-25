Новые сериалы 26 декабря — 1 января

Сезон 4

BBC One

Вольная адаптация произведений Артура Конан Дойля о частном детективе Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Действие перенесено в XXI век. Шерлок и Джон помогают Скотленд-Ярду в раскрытии сложных дел, используя методы наблюдения, анализа, дедукции, а также современные технологии.

Долгожданный четвёртый сезон исключительно британского детектива канал BBC One по традиции вручает всем верным поклонникам в качестве новогоднего подарка — первого января откроется новая и, по заверениям авторов, самая мрачная глава в истории о знаменитом сыщике.