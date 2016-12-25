 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Новости сериалов — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю «Чужой: Завет» — первый трейлер «Обитель зла: Вендетта»: стрельба, взрывы и никакого хоррора Розыгрыш билетов на спецпоказ 20-минутного отрывка из фильма «Три икса: Мировое господство»
КИНО
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:
5

Три дебила играют в Uncharted 4, режим «Выживание» — прямая трансляция

Участники подкаста «Лазер-шоу „Три дебила“» в полном составе продолжают свои игрища на PlayStation 4.

На этот раз мы изменим третьей «Дьябле» и поиграем в новый кооперативный режим «Выживание», который недавно появился в игре Uncharted 4: A Thief's End. Сегодняшний сеанс невиданного профессионализма и шуточек про херы (а также ответов на вопросы читателей) начнётся в 22:00. Новые гарнитуры у нас уже есть, трансляция и запись оной отлажены, так что проблем быть не должно.

Посмотреть, как мы играем в Uncharted 4, можно будет и на нашем Twitch-канале, и на YouTube (ссылка появится ближе к началу), и прямо здесь, на КГ — мы добавим соответствующие плееры.

А вот комментировать и задавать нам вопросы лучше на вышеупомянутых площадках — следить мы будем только за ними, на местные комментарии времени не останется.

5 Обсудить
Темы
 
Лазер-шоу «Три дебила» Uncharted 4: Путь вора (PlayStation 4)

Похожие материалы

 
Анонсировано продолжение The Last of Us. Первый трейлер.
 
PlayStation Experience 2016: отчёт и подкаст
 
Анонсирована игра Uncharted: The Lost Legacy

Тоже интересно

 
Терминатор: Генезис
 
Трейлер фильма «Садако против Каяко»
 
Рецензия на фильм «Город грехов − 2: Женщина, ради которой стоит убивать 3D»
 
ЕВА-100 (специальный гость — Юрий Лущинский)
 
Аниме ЕВА-91
 
Ким Чен Тролль
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Birthdays the Beginning - издатель отложил выход игры на западе Robinson: The Journey анонсирована для Oculus Rift. Раскрыта дата выхода State of Decay 2 - разработчик игры рассказал чего стоит ждать на E3 2017 Обзор Earth's Dawn God of War - создатель игры обновил статус разработки
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика