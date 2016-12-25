Три дебила играют в Uncharted 4, режим «Выживание» — прямая трансляция

Участники подкаста «Лазер-шоу „Три дебила“» в полном составе продолжают свои игрища на PlayStation 4.

На этот раз мы изменим третьей «Дьябле» и поиграем в новый кооперативный режим «Выживание», который недавно появился в игре Uncharted 4: A Thief's End. Сегодняшний сеанс невиданного профессионализма и шуточек про херы (а также ответов на вопросы читателей) начнётся в 22:00. Новые гарнитуры у нас уже есть, трансляция и запись оной отлажены, так что проблем быть не должно.

Посмотреть, как мы играем в Uncharted 4, можно будет и на нашем Twitch-канале, и на YouTube (ссылка появится ближе к началу), и прямо здесь, на КГ — мы добавим соответствующие плееры.

А вот комментировать и задавать нам вопросы лучше на вышеупомянутых площадках — следить мы будем только за ними, на местные комментарии времени не останется.