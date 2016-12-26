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Анонсирована Double Dragon IV с графикой времён NES Новые сериалы 26 декабря — 1 января Новости сериалов — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 139: Штурмовая меткость Розыгрыш билетов на спецпоказ 20-минутного отрывка из фильма «Три икса: Мировое господство»
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Анонсирована Double Dragon IV с графикой времён NES

В честь 30-летия франчайза Double Dragon компания Arc System Works, перекупившая права у обанкротившейся Technos, решила удружить фанатам Билли и Джимми Ли и анонсировала полноценную четвёртую часть!

Double Dragon IV выйдет уже 30 января 2017 года сразу на двух платформах — Playstation 4 и PC (посредством Steam). Тут бы избить кого-нибудь на радостях коленом, но игра, судя по тизеру, как две капли воды смахивает на самую первую часть на древней NES («Денди»). С одной стороны, настоящее хардкорное ретро, с другой — Double Dragon на игровых автоматах выглядела в разы лучше, а после неё вышло ещё несколько частей, визуально превосходящих оригинал на голову.

Так что если громкое имя Arc System Works подарило вам надежду на графику уровня Guilty Gear или BlazBlue — прекращайте заниматься глупостями и радуйтесь тому, что дают. К слову, четвёртая часть Double Dragon уже выходила, только называлась Super Double Dragon, а последней номерной частью франчайза была Double Dragon V: The Shadow Falls. В связи с этим не очень понятно, откуда взялась «четвёрка» в названии, учитывая тот факт, что сюжетно Double Dragon IV будет прямым сиквелом второй части.

Что ж, зато над игрой работают те же люди, что и над оригиналом — наверное, это должно утешить тех, кто жаловался на недостаточное соответствие оригиналу в недавней трёхмерной Double Dragon Neon. В общем, посмотрите тизер:

 
 
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Видео Double Dragon IV (PC, PlayStation 4)

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