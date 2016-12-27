Новые игры января 2017

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В серии Resident Evil воистину случалось всякое. Была она horror-адвенчурой и паззлом, шутером от третьего лица и кооперативным приключением, тиром и мобильной игрой, выходила как сразу, так и по кускам, пробовала себя в книгах, фильмах, анимации и даже театральной постановке. Серия меняла платформы, меняла лица, меняла жанры, меняла геймплей, и даже вид от первого лица ей иметь не впервой (см. Resident Evil: Dead Aim и тиры на Wii).

Однако то, во что превратилась Resident Evil 7, — это закономерное развитие вышедшей за всякие рамки серии. Масштабный, почти планетарный сюжет с мировой катастрофой в Resident Evil 6 заставил авторов притормозить коней и попробовать понять, куда катилась повозка всё это время. И лучшим плацдармом для определения правильного курса стала камерная и жуткая игра, выросшая из проекта The Kitchen.

Главный герой попадает в страшный дом семейства Бейкер, где пытается найти свою пропавшую жену. Семейство, как и положено, оказывается маньяками-садистами; причём мало того что они сами по себе сумасшедшие, так ещё и в подвале у них живут совсем уж не похожие на людей существа. Чтобы победить хоть кого-нибудь, игрокам придётся развить в себе ловкость и внимательность: боеприпасов тут днём с огнём не сыщешь, а враги имеют почти полный иммунитет к урону.

Ну а тем, кто уж совсем ничего не боится, стоит обратить внимание на VR-версию Resident Evil VII. Оная на год останется эксклюзивом для PS4, но разве это повод отказывать себе в удовольствии?

Во всём этом смущает только то, что Capcom собирается продавать новые уровни сложности за отдельную плату. Эту нынче модную тенденцию понять (и простить) нам крайне трудно.