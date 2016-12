Новые игры января 2017

Nintendo NX

PC

PS4

XONE

Даже оригинальная The Binding of Isaac была игрой, контента в которой хватало на десятки, а то и сотни часов. А потом появились ремейкосиквел The Binding of Isaac: Rebirth, где содержимого было в несколько раз больше, и аддон The Binding of Isaac: Afterbirth, который дополнил игру не только новыми предметами и врагами, но и целым новым режимом.

Но даже на этом Эдмунд Макмиллен и студия Nicalis не остановились. Всё минувшее время они трудились над The Binding of Isaac: Afterbirth+ — этаким дополнением к дополнению, которое призвано сделать игру совсем уже бесконечной. О тоннах новых противников, предметов и комнат можно, думается, даже не упоминать — это всё само собой разумеется. Но данное DLC добавит в The Binding of Isaac: Rebirth кое-что поважнее: полноценную поддержку модов и регулярные подборки нового контента, которые будут собираться из лучших фанатских творений.

В новом году и без того едва ли не бесконечная игра станет ещё «бесконечнее». Посочувствуйте всем, кто до сих пор не слез с этого наркотика.