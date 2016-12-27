Новые игры января 2017

Ну что. До конца декабря рукой подать — пора посмотреть, какие же игры январь 2017-го нам готовит. Вообще, после насыщенного потока ноябрьских релизов индустрия традиционно погружается в спячку где-то до февраля, и нынешний раз не станет исключением; но это всё-таки не значит, что на январь 2017 года хорошие игры вообще не запланированы. Просто их мало, и преимущественно они приходят к нам из Японии.
Для начала — игры января, которые заслуживают упоминания, но не полноценного разбора.
- 11 января на PC портируют Criminal Girls: Invite Only — пошаговую ролевую игру с PS Vita, главной фишкой которой всегда был упор на садомазохистские отношения между игроком и его воительницами. И которая выйдет на PC всё в том же зацензуренном варианте, делая проект бессмысленным для его целевой аудитории;
- 20 января на 3DS выйдет Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King — ремейк классической jRPG с PS2;
- 20 января на PS4 и PS Vita появится экшен Fate/Extella: The Umbral Star, что должно порадовать фанатов бесконечного Fate-франчайза;
- 27 января до западных владельцев PS4 доберётся Digimon World: Next Order — новая часть не столь популярного, но несколько более взрослого, сюжетно ориентированного и дорогого клона «Покемонов»;
- 30 января на PC портируют Disgaea 2: Cursed Memories. И в этот раз, хочется верить, игра начнёт работать без десятка патчей;
- 31 января владельцы PS4 смогут первыми приобщиться к набору карт «Саботаж» к игре Call of Duty: Infinite Warfare;
- 31 января же стартует ранний доступ «выживатора» Conan Exiles;
- 31 января же на PS4 выйдет проект с любимым нами названием Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, призванный закрыть брешь между ещё не вышедшим на PS4 сборником Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix и пока даже не имеющей даты релиза игрой Kingdom Hearts III.
Ну а теперь — главное блюдо: игры января 2017-го, которые заинтересовали нас сильнее всего.
- 18 января
- Gravity Rush 2
- 24 января
- Resident Evil 7
- Yakuza 0
- 26 января
- Tales of Berseria
- 30 января
- Double Dragon IV
Вторник, 3 января
Дополнение к дополнению, экшен, кооп, roguelike / Эдмунд Макмиллен, Nicalis
Даже оригинальная The Binding of Isaac была игрой, контента в которой хватало на десятки, а то и сотни часов. А потом появились ремейкосиквел The Binding of Isaac: Rebirth, где содержимого было в несколько раз больше, и аддон The Binding of Isaac: Afterbirth, который дополнил игру не только новыми предметами и врагами, но и целым новым режимом.
Но даже на этом Эдмунд Макмиллен и студия Nicalis не остановились. Всё минувшее время они трудились над The Binding of Isaac: Afterbirth+ — этаким дополнением к дополнению, которое призвано сделать игру совсем уже бесконечной. О тоннах новых противников, предметов и комнат можно, думается, даже не упоминать — это всё само собой разумеется. Но данное DLC добавит в The Binding of Isaac: Rebirth кое-что поважнее: полноценную поддержку модов и регулярные подборки нового контента, которые будут собираться из лучших фанатских творений.
В новом году и без того едва ли не бесконечная игра станет ещё «бесконечнее». Посочувствуйте всем, кто до сих пор не слез с этого наркотика.
my little binding of undertale time ждёт нас
Среда, 18 января
Открытый мир, экшен / Team Gravity
Gravity Rush была одной из лучших игр на PS Vita. О, у неё были недостатки. Но приключения Кэт с лихвой компенсировали любые проблемы своими свежестью, изобретательностью и позитивным настроем. Захватывающее дух ощущение полёта, приятные персонажи, красивый открытый мир (пусть и страдавший от ограничений портативки), отличная комбинация из управления стиками и гироскопами... Да, Gravity Rush было за что любить. А её порт под PS4 — Gravity Rush Remastered — понравился публике даже больше, и это убедило сомневавшихся, что Кэт может прижиться и вне портативного мира с его гироскопическим управлением. Ну и подготовило плацдарм для прихода полноценного сиквела — Gravity Rush 2.
Демка игры лежит в свободном доступе не первый день, так что все желающие уже имели шанс лично убедиться в том, насколько же краше стал мир плавающих в пространстве районов, когда для его создания использовали все мощности PS4, а не PS Vita. Увидели они и несколько занятных геймплейных изменений вроде возможности менять не только направление гравитации, но и её интенсивность. Пожалуй, сейчас нас беспокоит лишь вот что: много ли в Gravity Rush 2 побочных миссий и интересно ли будет их проходить? А то ведь в открытом мире первой части было откровенно нечем заняться — это стало одной из основных проблем. Впрочем, миссия в демке, судя по её названию, была именно что побочной, но при этом бодрой и разнообразной, так что даже эти опасения, скорее всего, развеются с релизом.
поехали!
Вторник, 24 января
Capcom
В серии Resident Evil воистину случалось всякое. Была она horror-адвенчурой и паззлом, шутером от третьего лица и кооперативным приключением, тиром и мобильной игрой, выходила как сразу, так и по кускам, пробовала себя в книгах, фильмах, анимации и даже театральной постановке. Серия меняла платформы, меняла лица, меняла жанры, меняла геймплей, и даже вид от первого лица ей иметь не впервой (см. Resident Evil: Dead Aim и тиры на Wii).
Однако то, во что превратилась Resident Evil 7, — это закономерное развитие вышедшей за всякие рамки серии. Масштабный, почти планетарный сюжет с мировой катастрофой в Resident Evil 6 заставил авторов притормозить коней и попробовать понять, куда катилась повозка всё это время. И лучшим плацдармом для определения правильного курса стала камерная и жуткая игра, выросшая из проекта The Kitchen.
Главный герой попадает в страшный дом семейства Бейкер, где пытается найти свою пропавшую жену. Семейство, как и положено, оказывается маньяками-садистами; причём мало того что они сами по себе сумасшедшие, так ещё и в подвале у них живут совсем уж не похожие на людей существа. Чтобы победить хоть кого-нибудь, игрокам придётся развить в себе ловкость и внимательность: боеприпасов тут днём с огнём не сыщешь, а враги имеют почти полный иммунитет к урону.
Ну а тем, кто уж совсем ничего не боится, стоит обратить внимание на VR-версию Resident Evil VII. Оная на год останется эксклюзивом для PS4, но разве это повод отказывать себе в удовольствии?
Во всём этом смущает только то, что Capcom собирается продавать новые уровни сложности за отдельную плату. Эту нынче модную тенденцию понять (и простить) нам крайне трудно.
демка продала игру полностью
jRPG, битемап / Sega
Фанаты серии игр Yakuza уже давно знают, чего ждать от очередной части: интересного и насыщенного сюжета, пусть и наполненного тонной клише про якудзу, с обязательными битвой на крыше, пафосным срыванием рубашек для демонстрации татуировок на спине и драматичными смертями от рук не до конца поверженного злодея; крутого и весёлого мордобоя, который от части к части становится всё более зрелищным и жестоким; адской прорвы дополнительных активностей, фактически превращающих игру в симулятор среднестатистического ночного квартала Японии; ну и многолетних задержек выхода очередной части на Западе.
Прошло вот уже почти два года с момента релиза Yakuza 0 в Стране восходящего солнца, но теперь и мы наконец-то получим шанс приобщиться к началу криминальной карьеры главного героя серии — Казумы Кирью. В его шкуре нам снова доведётся побывать в ставшем родным квартале Камурочо, но теперь — во времена конца 80-х. Параллельно мы заглянем в район Осаки Сотенбори, где нам в кои-то веки дадут поиграть за единственного и неповторимого, лишённого всяческих тормозов психа и просто одноглазого обаяшку Горо «Бешеного пса» Мадзиму (зомби-спин-офф Yakuza: Dead Souls не в счёт).
И если знакомым с прошлыми частями этого уже достаточно, чтобы захлебнуться слюной и яростно обвести 24 января красным маркером в календаре, то неофитам следует знать, что перед вами приквел оригинальной Yakuza и лучший вариант для знакомства с одной из самых крутых игровых серий на PlayStation. Ну, по крайней мере до выхода ремейка первой игры на Западе. Она-то обещает отстать от японского релиза всего на полтора года!
ждём — уже слишком давно
Четверг, 26 января
jRPG / Bandai Namco
«Всё становится лучше с пиратами», — подумали в Bandai Namco и запихали их в Tales of Zestiria.
Tales of Berseria — формальный приквел «Зестирии», сюжетно с прошлой частью не связанный. События игры разворачиваются за несколько сотен лет до начала похождений Пастыря Сорея и рассказывают о долгой (jRPG же) тропе мести новой героини — Вельвет Кроу, одержимой поисками своего обидчика Арториуса. Если верить «незаметной» рекламе, вставленной в середину аниме-адаптации Tales of Zestiria, то нас ждёт мрачная история с предательствами, ритуальными жертвоприношениями для изменения мироздания и крутой героиней, потерявшей во время того самого ритуала свою настоящую руку (все совпадения с «Берсерком» Кэнтаро Миуры велено считать случайными). Если же посмотреть на большинство промо-роликов, преимущественно рекламирующих игровые костюмчики, то мрачность не то чтобы превалирует.
Визуально и геймплейно игра от своей предшественницы отличается разве что возвращением мини-игр. Следовательно, нас ждут традиционно много гринда и беготни по полупустым картам, потенциально интересные персонажи, не менее потенциально занятный сюжет, ну и изобилие злобных выкриков: «Аруториусу!» в лучших традициях типичных анимешных мстителей.
ну а вдруг с пиратами и правда выйдет лучше?
Понедельник, 30 января
Битемап / Arc System Works
Double Dragon IV анонсировали как раз в тот момент, когда мы вовсю писали данное превью, но при этом выйдет она уже 30 января 2017 года. Вот так нежданчик! Тут бы избить кого-нибудь на радостях коленом, но игра, судя по тизеру, как две капли воды смахивает на самую первую часть на древней NES (Dendy). С одной стороны, настоящее хардкорное ретро, с другой — Double Dragon на игровых автоматах выглядела в разы лучше, а после неё вышло ещё несколько частей, визуально превосходящих оригинал на голову.
Так что если громкое имя Arc System Works подарило вам надежду на графику уровня Guilty Gear или BlazBlue — прекращайте заниматься глупостями и радуйтесь тому, что дают. Тем более что над игрой работают те же люди, что и над оригиналом, — наверное, это должно утешить тех, кто жаловался на недостаточное соответствие оригиналу в недавней трёхмерной Double Dragon Neon.
только для тех, кого ещё не утомило засилье новых 8-битных игр