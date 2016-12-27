А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ 20-минутного отрывка из фильма «Три икса: Мировое господство».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Прага» (г. Москва) в 19:30, в зале 1. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.

Победители могут приходить по адресу ул. Нижняя Масловка, 10 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

Базыкин Сергей

Басов Алексей

Гилазов Алмаз

Зубок Данила

Кирюшкин Александр

Коврижин Никита

Костиков Влад

Манафов Эмиль

Меркуль Алексей

Некрасов Максим

Павлов Владимир

Самохина Анастасия

Темный Владимир

Трофимов Степан

Тюренкова Ксения

Чернышев Константин

По 1 билету получают: