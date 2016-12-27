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Итоги розыгрыша билетов на спецпоказ 20-минутного отрывка из фильма «Три икса: Мировое господство»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ 20-минутного отрывка из фильма «Три икса: Мировое господство».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Прага» (г. Москва) в 19:30, в зале 1. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.

Победители могут приходить по адресу ул. Нижняя Масловка, 10 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

  • Базыкин Сергей
  • Басов Алексей
  • Гилазов Алмаз
  • Зубок Данила
  • Кирюшкин Александр
  • Коврижин Никита
  • Костиков Влад
  • Манафов Эмиль
  • Меркуль Алексей
  • Некрасов Максим
  • Павлов Владимир
  • Самохина Анастасия
  • Темный Владимир
  • Трофимов Степан
  • Тюренкова Ксения
  • Чернышев Константин

По 1 билету получают:

  • Кондратьев Виктор
  • Попков Сергей
  • Туманов Станислав
  • Цветков Леонид
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Розыгрыши Три икса: Мировое господство

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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