А мы подводим итоги розыгрыша билетов на спецпоказ 20-минутного отрывка из фильма «Три икса: Мировое господство».
Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в кинотеатре «Прага» (г. Москва) в 19:30, в зале 1. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить местечко получше.
Победители могут приходить по адресу ул. Нижняя Масловка, 10 — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.
Напоминаем, что те нехорошие личности, которые выиграли билеты, а теперь не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.
Всем остальным — приятного просмотра!
А вот и наши победители:
По 2 билета получают:
- Базыкин Сергей
- Басов Алексей
- Гилазов Алмаз
- Зубок Данила
- Кирюшкин Александр
- Коврижин Никита
- Костиков Влад
- Манафов Эмиль
- Меркуль Алексей
- Некрасов Максим
- Павлов Владимир
- Самохина Анастасия
- Темный Владимир
- Трофимов Степан
- Тюренкова Ксения
- Чернышев Константин
По 1 билету получают:
- Кондратьев Виктор
- Попков Сергей
- Туманов Станислав
- Цветков Леонид