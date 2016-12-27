 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Атака на Титана 2» — трейлер Ваззап, мы ищем таланты 2: вакансии на КГ «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш» — тизер «Обитель зла: Вендетта»: стрельба, взрывы и никакого хоррора Лучшее аниме лета 2016 года
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Freedom Planet 2 — второй трейлер и анонс демо-версии

Студия GalaxyTrail объявила, что их игра Freedom Planet 2 обзаведётся бесплатной демо-версией уже к концу января. Демка, что показательна, не ограничится одной из героинь и позволит поиграть за всех трёх персонажей — очень правильное решение, учитывая довольно-таки серьёзные геймплейные отличия между ними.

Небольшое напоминание: Freedom Planet — платформер, созданный фанатами таких 16-битных игр, как Sonic 3 и Ristar. Будучи профинансированной через Кикстартер, игра традиционно находилась в разработке куда дольше, чем было запланировано, зато в итоге публика приняла её теплее, чем большинство новых приключений синего ежа от Sega.

Если нам не изменяет память, с игрой Freedom Planet 2 авторы собирались отойти от копирования классики чуточку подальше. Но, судя по новому геймплейному трейлеру, суть её со времён первой части особо не изменилась. И правильно. За то и любим.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Freedom Planet 2 (PC)
 9 августа 2014 годаРецензия на игру Freedom Planet

Тоже интересно

 
Кино Научная фантастика «Левиафан» нашла продюсеров и студию
 
Кино Трейлер фильма «Джон Уик» с русскими субтитрами
 
Кино Трейлер фильма «Центральная разведка»
 
Аниме ЕВА-149: Прямая трансляция
 
Кино Рецензия на фильм «Женщины против мужчин»
 
Кино Трейлер и постер фильма «Наёмницы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
PSPlusParty - в России прошла серия вечеринок для поклонников PlayStation Revelation - в России стартовало ОБТ популярной MMORPG 28 панфиловцев - новый российский фильм появился в онлайн-кинотеатрах Nintendo Switch: технический обзор ранних спецификации от Eurogamer Double Dragon IV анонсирован. Представлен тизер-трейлер игры
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика