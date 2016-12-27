Freedom Planet 2 — второй трейлер и анонс демо-версии

Студия GalaxyTrail объявила, что их игра Freedom Planet 2 обзаведётся бесплатной демо-версией уже к концу января. Демка, что показательна, не ограничится одной из героинь и позволит поиграть за всех трёх персонажей — очень правильное решение, учитывая довольно-таки серьёзные геймплейные отличия между ними.

Небольшое напоминание: Freedom Planet — платформер, созданный фанатами таких 16-битных игр, как Sonic 3 и Ristar. Будучи профинансированной через Кикстартер, игра традиционно находилась в разработке куда дольше, чем было запланировано, зато в итоге публика приняла её теплее, чем большинство новых приключений синего ежа от Sega.

Если нам не изменяет память, с игрой Freedom Planet 2 авторы собирались отойти от копирования классики чуточку подальше. Но, судя по новому геймплейному трейлеру, суть её со времён первой части особо не изменилась. И правильно. За то и любим.