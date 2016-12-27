Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 201: Хорошие и плохие концовки

Как обычно, раз в месяц «Лазер-шоу „Три дебила“» благодаря нашим «Патреон»-спонсорам пытается рассуждать на умные темы. В третьем спецвыпуске мы поговорили о концовках фильмов. Вспомнили наиболее драматические развязки, берущие за душу хэппи-энды, а также, кхм, не самые однозначные финалы.
Напоминаем, что поучаствовать в выборе спецтемы можно, поддержав нас на «Патреоне».
В вашем распоряжении текстовая версия, видео и традиционное аудио. Наслаждайтесь!
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Текстовая версия подкаста
Содержание
|02:16 —
|Драматические и трагические концовки
|24:00 —
|Хэппи-энды
|34:06 —
|Финалы, от которых бомбит
Аудиоверсия:
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- 17
- 936
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1151 из $1200
Ближайшая цель: Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Все целиПоддержать
Текстовая версия подкаста
Содержание
|02:15 —
|Драматические и трагические концовки
|23:25 —
|Хэппи-энды
|33:23 —
|Финалы, от которых бомбит