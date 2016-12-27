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Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 201: Хорошие и плохие концовки

Как обычно, раз в месяц «Лазер-шоу „Три дебила“» благодаря нашим «Патреон»-спонсорам пытается рассуждать на умные темы. В третьем спецвыпуске мы поговорили о концовках фильмов. Вспомнили наиболее драматические развязки, берущие за душу хэппи-энды, а также, кхм, не самые однозначные финалы.

Напоминаем, что поучаствовать в выборе спецтемы можно, поддержав нас на «Патреоне».

В вашем распоряжении текстовая версия, видео и традиционное аудио. Наслаждайтесь!

Видеоверсия:

 
 

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Видео Лазер-шоу «Три дебила» (видеоверсия)

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Подкасты
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