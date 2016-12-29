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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
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Дэдпул может появиться в сцене после титров в фильме «Логан»

Издание TheWrap узнало, что актёр Райан Рейнольдс пролез в фильм «Логан». Индивиды, обладающие уникальными знаниями касательно проекта, уверяют, что фрагмент с участием Дэдпула станет сценой после титров. Разумеется, сама студия Fox не комментирует слух.

Это не первая встречая Джекмана-Росомахи и Рейнольдса-Дэдпула (ну, «Люди Икс: Начало. Росомаха» считается же).

Также утверждается, что камео персонажа снял Дэвид Литч — режиссёр экшена «Джон Уик» и главный постановщик «Дэдпула 2». Нас, конечно, сильно волнует один вопрос, а не испортит ли присутствие болтливого наёмника атмосферу «Логана», даже после титров. Ведь картина обещает быть непростой и трагичной: вестерн в декорациях «Безумного Макса» с возрастным рейтингом R.

Многие ждут самую печальную концовку — смерть протагониста. Поэтому представьте себе, как после максимально драматичного финала, вы сдерживаете слёзы от осознания того, что Джекман больше никогда не сыграет Росомаху. И тут появляется Дэдпул, чтобы отвратительно пошутить по этому поводу (что-нибудь про нежные тестикулы Логана). Эффект может немного смазаться.

Сюжет «Логана» разворачивается в 2024 году. Мутантов рождается всё меньше и меньше, и никто не понимает, почему так. Логан болен и лечит себя преимущественно алкоголем, его способности к исцелению почти не работают. Телепатические силы Профессора Икс тоже крайне нестабильны, иногда он просто не может вспомнить Логана, который ухаживает за ним. Вторая сиделка персонажа Патрика Стюарта — мутант-альбинос по имени Калибан . Основную роль в повествовании играет правительственная организация «Трансиджен», которая превращает юных мутантов в машины для убийств. Маленькая девочка становится частью программы; она — мутант, похожая на Логана, и он берёт девочку под своё крыло.

Кино выходит 3 марта 2017 года.

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«Логан» — кадр
 
Постер фильма «Логан»

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