Промо-арт фильма «Конг: Остров черепа»

Джордан Вот-Робертс — режиссёр фильма «Конг: Остров черепа» — рассказал журналу Empire, как так получилось, что действие разворачивается во время войны во Вьетнаме, когда военные предпочитали решать все проблемы напалмом:

Сперва сюжет развивался в 1917 году. Потом я начал переговоры с парнями из Legendary и в это время думал: «Как можно снять необычное кино про Конга?» Так я предложил им вариант с вьетнамкой войной, предполагая, что меня поднимут на смех. И в Legendary согласились! Эстетика того времени вместе с Конгом дают ядерную жанровую смесь.