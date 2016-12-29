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Кассовые сборы «Изгоя-один» помогли американскому прокату поставить рекорд 2016 года

Общие кассовые сборы «Изгоя-один» перепрыгнули ещё одну ступеньку — $ 600 млн. В североамериканском прокате у фильма уже $ 340 млн. Получается, что «Изгой-один» обошёл показатели «Бэтмена против Супермена» ($ 330 млн) и «Отряда самоубийц» ($ 325 млн) меньше, чем за две недели после премьеры.

На международных рынках в кассу «Изгоя-один» по-прежнему больше всех вносят Великобритания ($ 49 млн), Германия ($ 26,2 млн), Франция ($ 23,6 млн) и Австралия ($ 21,6 млн). Сборы в России держатся в почётной середине списка с $ 8,7 млн.

Но на этом примечательные события в американском бокс-офисе не заканчиваются. Благодаря спин-оффу «Звёздных войн» и мультфильму «Зверопой» был преодолён прошлогодний рекорд по общенациональным сборам — $ 11,13 млрд. Вполне возможно, что к концу 2016 году новым рекордом станет сумма в районе $ 11,3 млрд.

В 2016 году сильно отметились детские фильмы и мультики: «В поисках Дори» ($ 486 млн), «Тайная жизнь домашних животных» ($ 368 млн), «Книга джунглей» ($ 364 млн) , «Зверополис» ($ 341 млн) и «Моана» ($ 184 млн).

Экранизации комиксов тоже не подкачали: «Первый мститель: Противостояние» принёс $ 408 млн, «Доктор Стрэндж» собрал дома $ 228 млн, ну а про фильмы из расширенной киновселенной DC мы упоминали выше.

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Изгой-один. Звёздные войны: Истории

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