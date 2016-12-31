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Телеовощи. Выпуск 144: Красота и любовь

Встречайте заключительный подкаст 2016 года! Выпуск выдался коротким, небогатым на новости, вопросы и сериалы, зато записали мы его с веб-камерами. С наступающим, товарищи!

Ну и не забывайте заглядывать на сайт и на следующей неделе: первый спецвыпуск «Телеовощей» уже записан и его публикация себя ждать не заставит.

 
 

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Подкасты
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