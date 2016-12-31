Телеовощи. Выпуск 144: Красота и любовь

Встречайте заключительный подкаст 2016 года! Выпуск выдался коротким, небогатым на новости, вопросы и сериалы, зато записали мы его с веб-камерами. С наступающим, товарищи!

Ну и не забывайте заглядывать на сайт и на следующей неделе: первый спецвыпуск «Телеовощей» уже записан и его публикация себя ждать не заставит.



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Содержание Оценки

















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100% 3 голоса Поддержите подкаст на Patreon Собрано $503 из $550 Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все цели Поддержать Содержание Оценки эпизодов Оцените эпизоды сериалов, которые упоминаются в подкасте 00:01:07 — Новости 00:14:02 — Отвечаем на вопросы читателей 00:16:58 — «Охотники на троллей» — 1x01 (премьера) 0% 00:24:57 — «Доктор Кто» — 10x00 (рождественский эпизод) 00:36:44 — «Восьмое чувство» — 2x00 (рождественский эпизод) 00:48:23 — «Ясновидец» — 1x08–10 (финал сезона) 0% 00:55:04 — «Стрелок» — 1x07 0% 01:04:06 — «Корпорация» — 1x05 0% 01:12:20 — «ОА» — 1x03—04 0% 01:16:25 — «Библиотекари» — 1—2 сезон (впечатления Льва) 90% 01:21:00 — Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров Скачивание Высокое разрешение 720p547,6 Мб Аудио 114,3 Мб Поделиться









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