Телеовощи. Выпуск 144: Красота и любовь

Встречайте заключительный подкаст 2016 года! Выпуск выдался коротким, небогатым на новости, вопросы и сериалы, зато записали мы его с веб-камерами. С наступающим, товарищи!
Ну и не забывайте заглядывать на сайт и на следующей неделе: первый спецвыпуск «Телеовощей» уже записан и его публикация себя ждать не заставит.
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Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:07 —
|Новости
|00:14:02 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:16:58 —
|«Охотники на троллей» — 1x01 (премьера)
|00:24:57 —
|«Доктор Кто» — 10x00 (рождественский эпизод)
|00:36:44 —
|«Восьмое чувство» — 2x00 (рождественский эпизод)
|00:48:23 —
|«Ясновидец» — 1x08–10 (финал сезона)
|00:55:04 —
|«Стрелок» — 1x07
|01:04:06 —
|«Корпорация» — 1x05
|01:12:20 —
|«ОА» — 1x03—04
|01:16:25 —
|«Библиотекари» — 1—2 сезон (впечатления Льва)
|01:21:00 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $503 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:04 —
|Новости
|00:13:21 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:15:52 —
|«Охотники на троллей» — 1x01 (премьера)
|00:23:26 —
|«Доктор Кто» — 10x00 (рождественский эпизод)
|00:34:31 —
|«Восьмое чувство» — 2x00 (рождественский эпизод)
|00:45:49 —
|«Ясновидец» — 1x08–10 (финал сезона)
|00:51:14 —
|«Стрелок» — 1x07
|00:59:49 —
|«Корпорация» — 1x05
|01:07:42 —
|«ОА» — 1x03—04
|01:11:33 —
|«Библиотекари» — 1—2 сезон (впечатления Льва)
|01:15:35 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание