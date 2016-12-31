Рубрика «Новости русского кино» брала месячный отпуск, но теперь возвращается с последним в этом году выпуском, в котором мы расскажем о новых кинофантазиях Сарика А., о «Пятачке» Дмитрия Тюрина, о футболисте Ильи Учителя и даже об одном большом-большом секрете. Но начнём с чего попроще — очередной военной драмы.

Константин Хабенский сбежит от Кристофера Ламберта

Режиссёр Андрей Малюков завершил съёмки фильма Легенда о побеге с Константином Хабенским и Кристофером Ламбертом в главных ролях.

Фильм основан на реальных событиях. В 1943 году попавшему в немецкий концлагерь Собибор (это в Польше) лейтенанту Красной армии Александру Печёрскому удалось всего за три недели сгоношить контингент, поднять восстание заключённых, успешно довести его до конца, перебив охрану, и уйти в леса вместе с сотнями других узников из разных стран. Случай этот не имеет аналогов в истории Второй мировой.

Кстати, якобы идея снять фильм по этому сюжету пришла в голову лично министру культуры Владимиру Мединскому.

Вместе с Хабенским и Ламбертом в картине играют Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Михалина Ольшанска, Вольфганг Черни и Филипп Рейнхардт.

Выход фильма намечен на следующую весну.

Как Сарик Андреасян удивил Всеяредакцию

Сарик Андреасян в последние годы, с тех пор как он прекратил делать тупые и несмешные комедии и начал делать унылые «серьёзные» фильмы, становится всё более и более интересным ньюсмейкером. Когда он объявил, что готовит фильм по мотивам игры «Мафия», мы посмеялись, но поверили (пусть и с натяжкой). Когда он рассказал, что хочет снять кино про советских супергероев, мы опять же от души повеселились, но поверили даже быстрее. То же самое было, когда он рассказывал о намерении снять драматический фильм-катастрофу и постапокалиптическую фантастику про гигантских роботов.

Но в последний раз Сарик превзошёл самого себя. Когда появилась информация, что он хочет запустить в производство картину Избранные — эдакую нашу версию «Лиги выдающихся джентльменов», где персонажи разных книг советского фантаста Александра Беляева (Брике, голова профессора Доуэля, Ихтиандр, профессор Вагнер, Ариэль и Тонио Престо) будут сражаться с вознамерившимся похитить воздух из атмосферы злодеем мистером Бэйли, мы удивились, посмеялись и... не поверили, ибо это уж как-то чересчур. Решили, что это фейк, придуманный какими-нибудь шутниками. Не убедили нас даже аляповатые арты, появившиеся одновременно с анонсом, — именно по причине своей аляповатости.

Ну что же, кажется, это первый раз, когда мы недооценили сумрачный гений Сарика. Более внимательное изучение источников показало, что аляповатые арты настоящие, как и сам анонс. Посыпаем голову пеплом.

Кстати, уже с завтрашнего дня права на книги Беляева станут общественным достоянием, то есть платить за право их экранизировать будет не нужно, что, конечно, очень удобно и многое объясняет. Непосредственная работа над фильмом начнётся не раньше 2018 года.

Кроме того, у Сарика есть ещё один проект — приквел сказки «Бременские музыканты» в духе «Паддингтона» или «Книги джунглей», где компьютерные животные будут соседствовать в кадре с актёрами-людьми. Фильм расскажет про нелёгкую судьбу кота, пса, осла и петуха (никакого трубадура, кино будет именно по сказке, а не по советскому мультику), которых зовут Пол, Джордж, Ринго и Джон (смекаете?). Этот фильм выйдет не раньше чем через два-три года.

Режиссёр Дмитрий Тюрин снял «Невский пятачок»

Молодой режиссёр Дмитрий Тюрин завершил съёмки военной драмы с элементами фантастики Невский пятачок. Фильм является одним из первых проектов новой «Киностудии КИТ» Джаника Файзиева, который здесь выступает продюсером. Сценарий написал автор двух частей «Мы из будущего» Александр Шевцов.

Невский пятачок — это маленький участок на восточном берегу Невы, служивший плацдармом для советских войск, пытавшихся прорвать блокаду Ленинграда. По разным подсчётам, там погибло от 50 000 до 250 000 советских солдат.

Официальный синопсис фильма не слишком внятный, но из него можно вынести, что наш современник по имени Михаил проваливается во времени и оказывается на Невском пятачке в разгар боевых действий. Пройдя через все ужасы войны, он возвращается домой, но обретает способность видеть в настоящем картины из прошлого. И ещё там что-то про любовь, которая дана не каждому. В общем, почти «Мы из будущего 3».

Главного героя играет Павел Прилучный. Также в необычной для себя роли появится Семён Трескунов, до сих пор в основном изображавший подростков-школьников (например, в «Призраке» и «Хорошем мальчике»), — он сыграет молодого солдата Красной армии и предка главного героя. Также в фильме участвуют Дмитрий Куличков, Филипп Ершов, Алексей Князев, Александр Воробьёв, Сергей Пинегин, Илона Бродская, Давид Бродский, Константин Балакирев, Артем Гайдуков и другие.

Выйдет кино в конце 2017-го.

А кто такие фиксики — большой-большой секрет

«Фиксики» — один из лучших отечественных мультсериалов современности — в следующем году заполучит полнометражную версию.

Фиксики. Большой секрет делает та же команда, что и сериал, на той же студии «Аэроплан», озвучивают те же артисты (самый знаменитый из них — Дмитрий Назаров, чьим голосом говорит Дедус), а какого-то нового персонажа озвучит Александр Пушной.

Фиксики — крошечные антропоморфные существа, которые живут в самых разных механизмах и занимаются их мелким ремонтом и техническим обслуживанием (эдакие гремлины наоборот), при этом стараясь не попадаться людям на глаза. Однако так уж случается, что двое фиксиков-подростков Симка и Нолик знакомятся и начинают дружить с человеческим мальчиком Дим Димычем. В каждом эпизоде сериала они сталкиваются с некой житейской трудностью и просто, но увлекательно рассказывают про устройство и принципы работы какого-либо прибора или о каком-нибудь технологическом процессе. В фильме фиксики изобретают способ путешествовать по электрическим проводам, а значит, получают способность легко проникать куда угодно. Так юный фиксик Файер находит непонятный прибор неизвестного назначения, и его попытки «починить» устройство приводят к серьёзным последствиям, грозящими разрушением всему городу.

Футбольные страсти

И последняя новость русского кино уходящего года: молодой режиссёр Илья Учитель (сын Алексея Учителя) намеревается снять пока что безымянный фильм про футболиста Эдуарда Стрельцова.

Главный герой был восходящей звездой советского футбола в середине 1950-х, с шестнадцати лет играл за «Торпедо», с семнадцати — за сборную СССР, а в девятнадцать уже стал олимпийским чемпионом. Но в двадцать лет был обвинён в изнасиловании и приговорён к двенадцати годам тюрьмы (есть мнение, что на самом деле он никого не насиловал, а обвинение было сфабриковано из-за его личного конфликта с Екатериной Фурцевой). Стрельцов отсидел шесть лет и вышел досрочно, но в большой футбол вернуться не мог из-за пожизненной дисквалификации. Однако в 1965 он добился её снятия, снова начал играть за клуб «Торпедо» и стал в его составе чемпионом СССР.

Ориентировочный бюджет фильма — 200 миллионов рублей, которые создатели попробуют получить у Фонда кино в следующем году. Выпустить фильм планируют в 2018-м — к Чемпионату мира по футболу.