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«Ярость Бахамута: Девственная Душа» — второй трейлер

К касту сериала «Ярость Бахамута: Девственная Душа» (Shingeki no Bahamut: Virgin Soul) присоединились Сумире Морохощи (Хинами Фуегучи в «Токийском гуле») и Юичиро Умехара (Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке»), которые озвучат Нину Дранго (новая главная героиня, которая является в королевскую столицу как охотница за головами, при этом окружающие любят её за светлый и жизнерадостный характер) и Чариоса XVII (жестокий король, который не боится ни богов, ни демонов и не остановится ни перед чем на пути к цели, владеет запретной силой, украденной у богов). Прочие важные персонажи (включая Фаваро, Кайзера, Азазеля, Риту, Бахуса, Хамсу и Жанну Д’Арк) вместе со своими сэйю вернуться из предыдущего сезона.

Также стало известно, что сериал стартует в апреле и будет идти полгода (то есть на протяжении двух сезонов).

 
 
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Видео Ярость Бахамута: Девственная Душа (Shingeki no Bahamut: Virgin Soul)

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