«Восторженное семейство 2» выйдет весной 2017 года

На проходящем сейчас фестивале Comiket 91 P.A. Works объявила, что «Восторженное семейство 2» выйдет 9 апреля 2017 года.
Это, на минуточку, второй сериал студии, выходящий весной 2017-го, — «Приключение сакуры» тоже появится на экранах Японии в апреле. Раньше P.A. Works не выпускала сразу две работы в один сезон, как, впрочем, и не делала сиквелов. Забавно, что оным обзавелось именно «Восторженное семейство», которое, конечно, получило от нас звание «Лучшего аниме 2013 года», но в Японии продавалось очень так себе. Зато благодаря сериалу одноимённое ранобэ разошлось тиражом 360 000 копий, и автор на пару с издательством явно питают надежду, что со вторым томом приключится похожая ситуация.
Весь основной авторский состав возвращается для работы над сиквелом. Это и режиссёр Масаюки Ёщихара, и дизайнер персонажей Кёдзи Кумета, и адаптирующий дизайны персонажей для аниме Кёске Кавазура. Последний, кстати, по-прежнему значится режиссёром анимации, то бишь с качеством оной проблем быть не должно. Исполнители главных ролей тоже никуда не денутся — кто ж им разрешит?
Собственно, вот список людей, про которых точно известно, что они участвуют в создании «Восторженного семейства 2»:
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Авторы
|Режиссёр
|Масаюки Ёщихара
|«Магия Май и День семьи»
|Дизайнер персонажей
|Кёдзи Кумета
|«Прощай, унылый учитель»
|Режиссёр анимации и дизайнер персонажей для аниме
|Кёске Кавазура
|«Ангельские ритмы!», «Безоблачное завтра»
|Арт-директор № 1
|Юске Такеда
|«Восточный Эдем»
|Арт-директор № 2
|Харуми Окамото
|«Измерение W»
|Создатель оригинала
|Томихико Морими
|«Мистические хроники четырёх с половиной татами»
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Сэйю
|Ясабуро Щимогамо
|Такахиро Сакурай
|Сузаку в «Коде Гиассе»
|собственно, главный герой — третий сын семейства Щимогамо
|Ёйчиро Щимогамо
|Дзюничи Сувабе
|Арчер в «Судьбе: Ночи схватки»
|старший сын, вынужденный постоянно отдуваться за младшеньких
|Ядзиро Щимогамо
|Хироюки Ёщино
|Миёкичи в «Настоящих слезах»
|второй сын, любит превращаться в лягушку и сидеть на дне колодца
|Ящиро Щимогамо
|Май Накахара
|Нагиса в «Кланнаде»
|младший сын
|Бентен
|Мамико Ното
|Хакко в «Ханаан»
|очаровательная, но опасная девушка, к которой неровно дышит главный герой
Про остальных сэйю пока не сообщали, но разумно предположить, что если их персонажи есть во втором томе ранобэ, то и в аниме они появятся.
А вот сюжет «Восторженного семейства» для людей, по какой-то причине пропустивших первый сезон:
В Киото бок о бок живут тануки (енотовидные собаки), тенгу (носатые черти из японского фольклора) и люди (просто люди). Главный герой — Ясабуро Щимогамо, третий сын клана тануки Щимогамо, чей отец руководил киотской общиной тануки до тех пор, пока его не съели члены человеческого «Пятничного клуба». Заботясь о престарелом тенгу, сражаясь с другими тануки и общаясь с загадочной девушкой по имени Бентен, Ясабуро постепенно узнает всю правду о смерти отца.
Что ж, всем уже пора готовиться к весеннему сезону 2017 года — кажется, он будет очень, очень насыщенным.