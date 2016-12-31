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«Восторженное семейство 2» выйдет весной 2017 года Ноль кадров в секунду. Выпуск 140: Как делают игры Вакансии на КГ «Обитель зла: Вендетта»: стрельба, взрывы и никакого хоррора Дени Вильнёв может стать режиссёром экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта
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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Восторженное семейство 2» выйдет весной 2017 года

На проходящем сейчас фестивале Comiket 91 P.A. Works объявила, что «Восторженное семейство 2» выйдет 9 апреля 2017 года.

Это, на минуточку, второй сериал студии, выходящий весной 2017-го, — «Приключение сакуры» тоже появится на экранах Японии в апреле. Раньше P.A. Works не выпускала сразу две работы в один сезон, как, впрочем, и не делала сиквелов. Забавно, что оным обзавелось именно «Восторженное семейство», которое, конечно, получило от нас звание «Лучшего аниме 2013 года», но в Японии продавалось очень так себе. Зато благодаря сериалу одноимённое ранобэ разошлось тиражом 360 000 копий, и автор на пару с издательством явно питают надежду, что со вторым томом приключится похожая ситуация.

Весь основной авторский состав возвращается для работы над сиквелом. Это и режиссёр Масаюки Ёщихара, и дизайнер персонажей Кёдзи Кумета, и адаптирующий дизайны персонажей для аниме Кёске Кавазура. Последний, кстати, по-прежнему значится режиссёром анимации, то бишь с качеством оной проблем быть не должно. Исполнители главных ролей тоже никуда не денутся — кто ж им разрешит?

Собственно, вот список людей, про которых точно известно, что они участвуют в создании «Восторженного семейства 2»:

Авторы
Режиссёр Масаюки Ёщихара «Магия Май и День семьи»
Дизайнер персонажей Кёдзи Кумета «Прощай, унылый учитель»
Режиссёр анимации и дизайнер персонажей для аниме Кёске Кавазура «Ангельские ритмы!», «Безоблачное завтра»
Арт-директор № 1 Юске Такеда «Восточный Эдем»
Арт-директор № 2 Харуми Окамото «Измерение W»
Создатель оригинала Томихико Морими «Мистические хроники четырёх с половиной татами»

Сэйю
Ясабуро Щимогамо Такахиро Сакурай Сузаку в «Коде Гиассе»
собственно, главный герой — третий сын семейства Щимогамо
Ёйчиро Щимогамо Дзюничи Сувабе Арчер в «Судьбе: Ночи схватки»
старший сын, вынужденный постоянно отдуваться за младшеньких
Ядзиро Щимогамо Хироюки Ёщино Миёкичи в «Настоящих слезах»
второй сын, любит превращаться в лягушку и сидеть на дне колодца
Ящиро Щимогамо Май Накахара Нагиса в «Кланнаде»
младший сын
Бентен Мамико Ното Хакко в «Ханаан»
очаровательная, но опасная девушка, к которой неровно дышит главный герой

Про остальных сэйю пока не сообщали, но разумно предположить, что если их персонажи есть во втором томе ранобэ, то и в аниме они появятся.

А вот сюжет «Восторженного семейства» для людей, по какой-то причине пропустивших первый сезон:

В Киото бок о бок живут тануки (енотовидные собаки), тенгу (носатые черти из японского фольклора) и люди (просто люди). Главный герой — Ясабуро Щимогамо, третий сын клана тануки Щимогамо, чей отец руководил киотской общиной тануки до тех пор, пока его не съели члены человеческого «Пятничного клуба». Заботясь о престарелом тенгу, сражаясь с другими тануки и общаясь с загадочной девушкой по имени Бентен, Ясабуро постепенно узнает всю правду о смерти отца.

Что ж, всем уже пора готовиться к весеннему сезону 2017 года — кажется, он будет очень, очень насыщенным.

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Восторженное семейство 2 (Uchōten Kazoku 2)
 18 сентябряУ аниме про экзотическую семейку тануки будет второй сезон! 6 сентябряУ «Восторженного семейства» будет второй сезон... возможно

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