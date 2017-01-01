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С Новым годом! Итоговый дайджест КГ-Портала

Всем спасибо, все свободны! Две тысячи шестнадцатый покидает здание — можете проводить его пинком на прощание. Любите друг друга и не забывайте, что сколько бы жизнь не подбрасывала вам перезапуск «Охотников за привидениями» с самыми смешными женщинами на планете, вы всегда найдёте на КГ место, где можно встретить таких же дурачков, которые по непонятным причинам смотрят эту хрень.

Также важно держать в голове, что 2017 год подарит нам новые впечатления — много, ну очень много проектов от студии «Д», одно кино от Кристофера Нолана, парочку приличных отечественных картин и новый «Форсаж». Что, уже полезли в петлю из ёлочных гирлянд? Не стоит, нам всё ещё нужны посетители. Поэтому давайте расслабимся и попытаемся уже в конце концов получить удовольствие.

А наши сегодняшние подарки вам — это традиционная обоина для рабочего стола от Андрея Рогозина (да, именно она красуется на картинке выше) и итоговый дайджест за 2016 год. В нём мы решили поделиться с вами не только самыми обсуждаемыми новостями за последние 12 месяцев, но и подбили кое-какую интересную статистику.

Поздравляем вас от всей души! Здоровья и трезвого ума! С Новым годом!

P.S. Этот текст не засеошен.

Кино

С Новым годом! Итоговый дайджест КГ-Портала
  1. Фанаты DC Comics требуют закрыть сайт Rotten Tomatoes — все любят писать петиции. Когда нет сил терпеть и душа требует сатисфакции, наступает время просить хрен пойми чего от непонятного кого. Ведь всем прекрасно известно, что Disney скупил критиков с потрохами!
  2. Кадр из фильма «Призрак в доспехах» — тот случай, когда даже японцам пофиг, а белому человеку почему-то очень обидно, что Скарлетт Йоханссон уродилась не азиаткой и при этом стала экшен-звездой.
  3. «Звёздные войны: Пробуждение Силы» — самый кассовый фильм в США — пробуждать к жизни мирно похрапывающих гигантов ну очень прибыльное дело. Великая серия со смутным прошлым осталась великой и с уже понятным настоящим (да, люди готовы платить за ностальгию огромные деньжищи).
  4. «Терминатор 2: Судный день» — постер — конвертация классики в 3D быстро заглохла, потому что сам аттракцион больше не вызывает интереса. Но один фильм всё ещё может вернуться (если вы понимаете, о чём мы).
  5. «Тёмная башня»: официальные подтверждения Идриса Эльбы и Мэттью Макконахи — Стивен Кинг нигде не писал, что Роланд Дискейн — белый, поэтому умойтесь. Учитесь быть толерантными, заразы! Только не забывайте покупать билеты, а так-то вам никто и ничего не должен!
  6. Алисия Викандер — Лара Крофт из гробниц — старая Лара Крофт уже не годится; даже игра-первоисточник переключилась на молоденьких. Голливуд не отстаёт и ищет начинающих и перспективных.
  7. Дэниел Крэйг больше не продаётся — несмотря на то, что Джеймс Бонд мистера Крэйга оказался жутко неровным (два хороших фильма и два не очень), продюсерам оказалось проще предложить баснословный гонорар старому чёрту, чем найти нового. Только этот чёрт оказался уж больно несговорчивым.
  8. Джеймс Кэмерон раскрыл основной сюжет «Аватара 2» и его продолжений — вы можете знать всё про сюжет и состояние сценария, но никто вам не скажет точную дату выхода сиквела.
  9. Победители «Оскара 2016» — Леонардо получил заветную награду, и в Африке даже остались в живых все слоны. Да, это тоже заслуга Дикаприо. Все остальные награды не принесли сюрпризов — в моде по-прежнему злободневность.
  10. Сэм Рэйми начнёт Третью мировую войну — геополитика добралась даже до фантазёра, придумавшего Эша и зловещих мертвецов. Ну, или Сэм Рэйми что-то знает про Третью мировую, чего не знаем мы.
  11. Рецензия на фильм «Бэтмен против Супермена» — тот неловкий момент, когда все поняли, что лёгкого старта у расширенной киновселенной DC не будет. Зак Снайдер, конечно, снял эпическое полотно, где все главные персонажи — титаны. Но все слишком привыкли к тому, что супергерои — простые люди.
  12. Трейлер фильма «Защитники» — режиссёр Сарик Андреасян пока не научился делать хорошо, но в совершенстве овладел умением устраивать шум и гам. Многомиллионные просмотры, тысячи комментариев, западные зрители тащатся от кича. Наши же, уже хорошо знакомые с творчеством художника, ждут самого плохого, то есть обычного Сарика.

Сериалы

С Новым годом! Итоговый дайджест КГ-Портала
  1. Создатель «Ходячих мертвецов» взялся за «Хроники Амбера» — Роберт Киркман и Дэвид Алперт замахнулись на экранизацию культовой фэнтезийной саги Роджера Желязны.
  2. Чёрный наследник Джека Бауэра — канал FOX возродил «24 часа» без Кифера Сазерленда, отдав главную роль молодому афроамериканцу Кори Хоукинсу. Фанаты возмущены.
  3. Мэттью Гуд устроит пикник на обочине — актёр играет сталкера Рэда в американской экранизации культового фантастического романа братьев Стругацких.
  4. «Майор» Юрия Быкова превратится в сериал на Netflix — потоковый сервис готовит 10-серийную криминальную драму на основе российской полнометражной картины.
  5. Беспощадный ABC — телеканал безжалостно расправился в том числе с «Галавантом», «Маппетами», «Агентом Картер» и «Каслом».
  6. Второй сезон «Очень странных дел» получил зелёный свет — мистический триллер братьев Дафферов стал настоящим событием в сериальном мире.
  7. Battlefield превратят в сериал — стараниями Paramount TV и Anonymous Content видеоигра с многомиллионной армией поклонников переберётся на телеэкран.
  8. Зима задержит выход следующего сезона «Игры престолов» — из-за смещения сроков премьера седьмого сезона перенесена на лето.
  9. Marvel и Netflix снимут отдельный сериал про Карателя — Фрэнк Касл так мощно зажёг во втором сезоне «Сорвиголовы», что получил собственный сольный сериал.
  10. Стивен Моффат прощается с «Доктором Кто» — пост шоураннера и главного сценариста сериала, занимаемый им с 2010 года, Моффат передаёт Крису Чибнеллу.
  11. Рецензия и отзывы на сериал «Мир Дикого Запада» — Джонатан Нолан подарил человечеству новый телехит — с захватывающим сюжетом, крупным бюджетом, рекордно высокими рейтингами и роскошным актёрским составом.
  12. Трейлер второго сезона сериала «Сорвиголова» — одно из самых ожидаемых возвращений этого года. Супергеройская криминальная драма в целом оправдала ожидания поклонников.

Игры

С Новым годом! Итоговый дайджест КГ-Портала
  1. Сравнение E3-презентаций Ubisoft и реальных игр — графические даунгрэйды в играх Ubisoft не были новостью даже тогда, но менее интересной темой для обсуждения это их не сделало.
  2. Список игр, заточенных под PS4 Pro на старте — история о том, как простое перечисление игровых названий породило затяжной срач между PC-геймерами и консольщиками.
  3. Поиграем на PC: Quantum Break — тогда мы ещё не знали, насколько глючным будет порт игры под Windows 10. Хорошо хоть нормальная версия тоже появилась, пусть и заметно позже.
  4. Анонс консоли Nintendo Switch — тот самый малоинформативный анонс, после которого Nintendo принялась играть в молчанку и позволила журналистам заполнять новостной вакуум самыми разными слухами.
  5. Мартовский Oculus Rift за $ 600 — и эти $ 600 ещё не учитывают контроллеры за $ 200 и новый компьютер эдак за $ 1000.
  6. «Налог на Google» — до подорожания ваших цифровых покупок осталась неделя — мы по мере сил изучили, как изменятся цифровые ценники с наступлением 2017 года.
  7. Состоялся анонс игры The Last of Us Part II — студия Naughty Dog объявила, что Элли и Джоэл ещё вернутся. Нескоро, правда, но всё же.
  8. Death Stranding — Гильермо дель Торо и Хидео Кодзима снова вместе — только вот вместо статуса соавтора Дель Торо получил звание одного из актёров Кодзимы.
  9. Презентация, трейлеры и детали Watch Dogs 2 — новая часть разом и почернела, и посветлела, но важнее всего то, что она стала заметно лучше.
  10. Microsoft планирует объединить Xbox и Windows — теперь едва ли не все игры издателя будут выходить на Xbox One и под Windows 10 одновременно.
  11. Рецензия на игру DOOM — четвёртый DOOM пришлось разок зарезать и перекроить практически с чистого листа, но результат того стоил.
  12. Дебютный трейлер игры Battlefield 1 — слухи ходили и раньше, но в этот день весь мир точно узнал, что франчайз Battlefield рискнул отправиться во времена Первой мировой.

Аниме

С Новым годом! Итоговый дайджест КГ-Портала
  1. Код «Лелуш», или Возвращение «Гиасса» — официальный анонс нового сезона «Кода Гиасса», и этим всё сказано.
  2. «Берсерк» возвращается на телевидение — в феврале окончательно подтвердилось, что новая экранизация «Берсерка» будет телесериалом. Вышел он в июле, и по версии Всеяредакции стал лучшим аниме летнего сезона.
  3. Аниме «Твоё имя» Макото Синкая может стать самым кассовым в мире — на наших глазах творилась (и до сих пор творится) история аниме.
  4. Синопсис, авторы и тизер аниме «Блейм!» от Цутому Нихея — культовая манга культового автора наконец-то получит экранизацию, которую поклонники ждали годами. В результате в комментариях — море восторга и капля сомнений.
  5. Война одной девочки — анонс сериала про матёрого корпоративного волка, оказавшегося в теле лоли на полях сражений параллельного мира, вылился в обсуждение нацистской военной формы.
  6. «Стальная тревога IV» выйдет в следующем году — первые подробности о четвёртом сезоне некогда популярного франчайза, стартующем через одиннадцать лет после третьего.
  7. Анонсированы два новых сезона FLCL — продолжение одного из любимых аниме Льва Гринберга об эту пору уже должно было появиться, однако вместо этого о нём ничего не было слышно с самого лета.
  8. Режиссёр Хаяо Миядзаки хочет вернуться — мэтр не усидел на пенсии и таки решился на ещё один полнометражный мультфильм — прекрасный повод поднять лишний бокал шампанского за новогодним столом.
  9. Анонсирован полнометражный фильм No Game, No Life, который станет приквелом сериала — новость о том, что лучшее аниме 2014 года по солидарному мнению читателей КГ и Всеяредакции будет продолжено (пусть и не в том виде, в котором мы надеялись), вызвала до обидного мало комментариев, зато почти все — радостные.
  10. У аниме про экзотическую семейку тануки будет второй сезон! — следом стало известно, что сиквелом обзаведётся лучшее аниме 2013 года (по мнению Всеяредакции, конечно же), и это вдвойне удивительно, учитывая, что делает его любимая студия Михаила Судакова P.A. Works, которая ранее не была замечена в производстве вторых сезонов для своих сериалов.
  11. Сериал «Ванпанчмен» получит второй сезон — наконец, стало известно, что и лучший сериал 2015 года (как по мнению Всяредакции, так и по мнению читателей) обзаведётся полноценным вторым сезоном (правда, подробностей нет до сих пор), что, конечно, вызвало ещё одну бурю восторгов.
  12. «Атака на Титана 2» — трейлер — одно из самых популярных и значимых телевизионных аниме последних лет в апреле обзаведётся долгожданным сиквелом, а буквально неделю назад свет увидел его первый трейлер — невероятно зрелищный и интригующий.

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У вас осталось место для десерта? Хорошо — потому что на сладкое мы припасли наш особый редакционный топ, всецело посвященный КГ-Порталу и его читателям. Итак:

  1. Комментатор годаMIIB (9417 единиц кармы на 1067 комментариев);

  2. Самый популярный комментарий — оставил пользователь Xrapusha к новости «Трейлер фильма „Защитники“» (313 единиц кармы);

  3. Самый непопулярный комментарий — оставил пользователь Somatic к новости «Трейлер фильма «Смертельная афера“» (–208 единиц кармы);

  4. Самая расшариваемая в соцсетях новость«Второй трейлер фильма „Отряд самоубийц“»;

  5. «Сарикалити года» — новостей про Сарика Андреасяна у нас в этом году было немало, но особо хочется отметить отчёт вернувшегося из тёплых краёв Орла Сэма про покупку оценок на «Землетрясение»;

  6. Событие года на КГ — боевая ничья между запуском «Патреона» и запуском мобильной версии;

  7. Самый часто устанавливаемый читателями редизайнк фильму «Дэдпул»;

  8. Суммарное количество людей, поддерживающих нас на «Патреоне» в конце года — 367;

  9. Выпусков подкастов за год — 372;

  10. Новостей за год — 5 987.

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