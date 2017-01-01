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Бессмысленные режиссёрские реплики Джеймса Мэнголда, Ридли Скотта и Кевина Костнера
Кадры из фильма «Логан»

Режиссёр фильма «Логан» Джеймс Мэнголд про суть постановки:

Мы пытаемся ударно закончить череду потрясающих выступлений Хью Джекмана в роли Росомахи. И главная задуманная цель — снять «взрослое кино» про Росомаху, а не фильм для подростков. Мы не пытаемся угодить буквально всем, мы хотим быть непохожими на других. Потому что у нас серьёзная драма с напряженным экшеном.

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Режиссёр Ридли Скотт про экранизации комиксов:

Супергероическое кино совсем не моя тема, поэтому я никогда и не пытался (хотя пару раз предлагали). Я просто не могу поверить в иллюзорность и нереалистичность супергероя. Я хочу продолжать снимать умное кино. Вот возьмём «Бегущего по лезвию», тоже ведь в своём роде экранизация комикса. Мрачная история в придуманном мире. Несложно впихнуть в это окружение Бэтмена или Супермена, только у меня был бы хренов сюжет, вместо полной пустоты. Мне хочется и дальше снимать настоящее кино, а популярность супергероических фильмов, надеюсь, никак на это не повлияет.

• • •
Режиссёр Кевин Костнер планирует ещё один эпический вестерн:

Есть одна идея, уже некоторое время в разработке. Материала на десять часов — три или четыре полнометражных фильма. Настоящая сага. А может быть метнусь на телевидение и буду выпускать по эпизоду раз в полгода. Всё дело в языке, все от вестернов ждут перестрелок, а сильная сторона жанра в том, что предшествует пальбе.

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