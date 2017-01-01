Новости игр — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на игру The Last Guardian.
- Рецензии и отзывы на два эпизода игры The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier.
- Впечатления и отзывы на игру Astroneer.
- Новые игры января 2017 — изучаем богатый на японщину месяц...
- Xbox Live Gold и PS Plus: игры января 2017 — ...и смотрим, каким старьём довольствоваться тем, кто японские игры не жалует.
- Победители премии The Steam Awards 2016 — распродажа ещё не закончилась, но «слонов» уже раздали.
- Анонсирована Double Dragon IV с графикой времён NES — не всех такая новость порадует в равной мере, но «это лучше, чем ничего».
- Freedom Planet 2 — второй трейлер и анонс демоверсии — надоело 8-битное ретро, говорите? А как насчёт 16-битного?
- Remedy Entertainment работает над кооперативной игрой — мастера насыщенных историй, воспринимать которые надо без бубнящих на уши друзей, делают кооперативную игру. Потому что логика.
- «Gravity Rush: Увертюра» — весь эпизод — аниме, неинтересное анимешникам.