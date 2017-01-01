Новости кино — лучшее за неделю

- Министр Владимир Мединский наванговал миллиард рублей фильму «Викинг» — сколько миллиардов видится министру культуры.
- Райан Гослинг сыграет первого человека на Луне Нила Армстронга — маленький шажок для человечества и нормальный ход для актёра.
- Кадры: «Чужой: Завет», «Лего Фильм: Бэтмен» — ну самые последние кадры.
- «Викинг» — эксклюзивный ролик со съёмок — зажигательный съёмочный процесс.
- «Скайлайн 2» — превью — инопланетян пока не бьют, но всё к этому идёт.
- «Джон Уик 2» — ролик о создании — актёр Киану Ривз пашет, как проклятый.
- «Чудо-женщина» — кадр и характеристика — богиня на механизированной войне.