Новости сериалов — лучшее за неделю

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Новости русского кино за 19 ноября — 31 декабря: «Избранные» Сарика Андреасяна, «Пятачок» Дмитрия Тюрина Брайан Фуллер мечтает о возвращении Ганнибала и сериале по «Молчанию ягнят» «Атака на Титана 2» — трейлер «Налог на Google» — до подорожания цифровых покупок осталась неделя «Обитель зла: Вендетта»: стрельба, взрывы и никакого хоррора
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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