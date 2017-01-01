Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Доктор Кто» — трейлер десятого сезона — ролик ближе знакомит зрителя с новой компаньонкой Доктора.
- «Рик и Морти» — превью третьего сезона — свежий сезон обещает быть не менее изобретательным и забавным, чем предыдущие.
- Канал Showtime выложил первую серию нового сезона «Родины» в интернет — желающие могут ознакомиться со свежей телеглавой на Showtime On Demand.
- «Бродчёрч» — промо-ролик третьего сезона — финальный сезон детективной драмы выйдет в этом году.
- Новые сериалы 26 декабря — 1 января — новый год встречает зрителей премьерами и долгожданными возвращениями.
- «Пространство» — второй тизер второго сезона — научно-фантастический боевик вернётся на экраны 1 февраля.
- «Команда 6» — трейлер — боевик с Уолтоном Гоггинсом стартует на канале History 18 января.
- Трейлер «Новый год на BBC One» — британцы в новом году обещают баловать зрителей традиционно отличными драмами.