Новые сериалы 2–8 января

Первая неделя 2017 года сделает всё, чтобы вы не заскучали в праздничные дни — в ближайшие семь дней на сериальном горизонте появится несколько старых знакомых, а также новичков, которые помогут скоротать праздничные дни за просмотром свежих эпизодов.
Понедельник, 2 января
боевик, приключения, мистика, научная фантастика
В ролях Дилан Гвин, Джонатан Уайтсел, Джордан Кэллоуэй, Майкл Макгрэди, Джефф Пьер, Роми Роузмонт
Создатель Адам Нассдорф
Парень по имени Холден Мэттьюз приходит в себя после 12-летней комы и узнаёт, что обладает невесть откуда взявшимися сверхспособностями. Чуть позже выясняется, что из-за приобретённых суперсил главный герой оказывается в центре некоего заговора и теперь находится в смертельной опасности и не может никому доверять.
боевик, драма, фэнтези
В ролях Кэтрин Макнамара, Доминик Шервуд, Альберто Розенде, Мэттью Даддарио, Гарри Шам мл., Айзая Мустафа
Создатель Эд Дектер, Кассандра Клэр
Параллельно с нашей действительностью существует таинственный Сумеречный мир, который надёжно скрыт от простых смертных оградительными рунами и заклятиями. Главная героиня истории — восемнадцатилетняя Кларисса Фрэй — считала себя вполне обычной девушкой, пока однажды этот новый для неё прекрасный и опасный мир со всеми его обитателями не сделался частью её жизни.
драма
В ролях Стивен Макинтош, Оливия Уильямс, Сопе Дирису, Лиз Уайт, Гермиона Корфилд, Джейми Блэкли
Создатель Стефан Грамбарт
Это история о постояльцах и персонале роскошного пятизвёздочного отеля, расположившегося в самом сердце Лондона. События разворачиваются на фоне Второй мировой войны.
Вторник, 3 января
детектив, драма
В ролях Эмили Дешанель, Дэвид Бореаназ, Микаэла Конлин, Ти-Джей Тайн, Тамара Тэйлор, Эрик Миллеган
Создатель Харт Хэнсон
Темперанс Бреннан — преуспевающий антрополог из ФБР. Её умение раскрывать преступления, идентифицируя останки по костям, широко используют следователи-криминалисты, не сумевшие распутать сложные головоломки. Помогает Бреннан её напарник — спецагент Сили Бут, отношения с которым у неё постепенно переходят из профессиональных в личные.
Среда, 4 января
комедия
В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис
Создатель Роб Макэлхенни
Ситком о пятерых товарищах, которые держат ирландский бар в не шибко благополучном районе Филадельфии. Да и сами герои под стать району, они погрязли в неудачах, вечно ссорятся и врут, попадая из-за этого в нелепые и смешные ситуации. Множество сюжетов основано на конфликтах, возникающих из-за их постоянного желания что-то друг другу доказать.
комедия, романтический
В ролях Джей Барушель, Бриттни Лоуэр, Майя Эрскин, Джефф Пэнгман, Джордан Клер Роббинс, Скотт Андерсон
Создатель Саймон Рич
Романтическая абсурдная комедия про то, как трудно обрести любовь в большом городе. Простого нью-йоркского парня по имени Джош бросает подружка, и он погружается в чехарду поисков своей второй половины.
драма, комедия, детектив
В ролях Джоанна Сканлан, Элейн Кессиди, Александра Роач, Сэра Чоудри, Колин Сэлмон, Чарли Кларк
Создатель Пол Эбботт
Работу сотрудников одного из полицейских участков Манчестера и так сложно назвать лёгкой, а уж когда на улицах города объявляется серийный убийца, так и вовсе не до скуки. Поэтому новые герои полицейской комедийной драмы не будет знать ни сна, ни отдыха, пока не поймают опасного преступника, по ходу дела уделяя внимание массе всяких мелких правонарушений.
Четверг, 5 января
драма, музыкальный
В ролях Конни Бриттон, Хайден Панеттьери, Клер Боуэн, Эрик Клоуз, Чарльз Истен, Джонатан Джексон
Создатель Кэлли Хоури
Карьера легендарной кантри-певицы Рейны Джеймс идёт на спад. Чтобы вернуть себе популярность, героиня вынуждена сотрудничать с восходящей звездой Джульеттой Барнс.
Пятница, 6 января
приключения, драма, фэнтези
В ролях Винсент Д'Онофрио, Адриа Архона, Ана Улару, Оливер Джексон-Коэн, Джордан Лоугрэн, Джерран Хауэлл
Страшный ураган переносит 20-летнюю Дороти Гейл вместе с её псом в неизведанный мир, где бушует война королевств, орудуют кровожадные убийцы, царит чёрная магия и ведётся смертельная битва за власть.
драма, фэнтези, детектив
В ролях Дэйв Гвинтоли, Расселл Хорнсби, Битси Таллоч, Сайлас Уэйр Митчелл, Саша Ройз, Регги Ли
Создатель Дэвид Гринуолт, Джим Кауф, Стивен Карпентер
Действие разворачивается в современном Портленде, где детектив из отдела убийств выясняет, что он является потомком группы охотников, известных как Гриммы, которые сражаются против сверхъестественных существ, посягающих на человечество. Узнав о своей судьбе, протагонист должен защитить каждую живую душу от зловещих персонажей сборника сказок, проникших в реальный мир.
приключения, драма, триллер, мистика
В ролях Том Мисон, Николь Бахари, Орландо Джонс, Катя Винтер, Линди Гринвуд, Джон Ноубл
Создатель Алекс Куртцман, Роберто Орси, Филлип Искоув, Лен Уайзман
После смерти в одной из битв войны за независимость на стороне генерала Джорджа Вашингтона Икабод Крейн восстаёт из небытия в местечке Сонная Лощина штата Нью-Йорк. Одновременно с ним восстаёт из мёртвых всадник без головы, чью голову Икабод Крейн отрубил перед собственной гибелью. Всадник без головы начинает убивать людей, и главный герой должен остановить его, действуя совместно с лейтенантом полиции Эбби Миллс.
Суббота, 7 января
драма, приключения, исторический
В ролях Том Харди, Майкл Келли, Джонатан Прайс, Уна Чаплин, Дэвид Хеймен
Создатель Том Харди, Эдвард Харди
История разворачивается в 1813 году. Главный герой Джеймс Делани, заядлый искатель приключений и путешественник, возвращается из Африки с пригоршней добытых хитростью алмазов и целью — отомстить за убитого отца. Отказавшись продавать семейный бизнес воротилам из Ост-Индской компании, он решает бросить им вызов, сколотив своё собственное торговое дело и судовладельческую империю. Таким образом, герой вскоре обнаруживает себя в центре невероятно опасной игры, которая может стоить ему всех его денег и самой жизни.
Воскресенье, 8 января
детектив, драма
В ролях Шон Эванс, Роджер Аллам, Джек Лэски, Энтон Лессер, Шон Ригби, Джеймс Брэдшоу
Создатель Расселл Льюис
Сериал снят по мотивам романов Колина Декстера и является приквелом сериала «Инспектор Морс».
События развиваются в середине 60-х годов прошлого века знакомят зрителя с главным героем, Эндевором Морсом. В поисках пропавшей девочки он приезжает в Оксфорд и обращается за помощью к местному инспектору Фреду Тьюздей. Но никакой помощи от него Эндевор не получает, а напротив, сталкивается с противодействием. Теперь Эндевору Морсу приходится не только утроить усилия по поиску исчезнувшей девочки, но и попутно решать свои проблемы, разбираясь в событиях собственного прошлого.