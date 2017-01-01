Новые сериалы 2–8 января

Сезон 2

Channel 4

Работу сотрудников одного из полицейских участков Манчестера и так сложно назвать лёгкой, а уж когда на улицах города объявляется серийный убийца, так и вовсе не до скуки. Поэтому новые герои полицейской комедийной драмы не будет знать ни сна, ни отдыха, пока не поймают опасного преступника, по ходу дела уделяя внимание массе всяких мелких правонарушений.