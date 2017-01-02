Бен Аффлек сможет отказаться от «Бэтмена», если ему что-то не понравится

Бен Аффлек («Операция „Арго“», «Город воров») в интервью изданию The Guardian рассказал, как обстоят дела с фильмом «Бэтмен», где он сразу же — режиссёр, сценарист и исполнитель главной роли:

Да, такой у нас план, но нет стопроцентных гарантий, пока не готов сценарий. Если всё не сложится так, как я считаю нужным, то я запросто откажусь.

По сути Аффлек не сказал ничего страшного; ну теперь мы знаем, если Бена что-нибудь не устроит, то он соберёт вещички и свалит. Интересно, конечно, в какой ситуации тогда окажется студия Warner Bros. Ей понадобятся сразу новый главный постановщик фильма и актёр для роли Бэтмена?

Всё последнее время Аффлек выступал в духе, мол, надо сильно постараться, чтобы отличиться и не сплоховать на сцене, где ранее свои фокусы показывали Тим Бёртон и Кристофер Нолан.

Съёмки сольного «Бэтмена» якобы запланированы на весну 2017 года. Для этого проекта даже подвинули премьеру «Лиги справедливости 2» на более поздний срок. Одним из злодеев должен стать Дефстроук в исполнении Джо Манганьелло.

Разумеется, скоро какой-нибудь студийный деятель скажет, что слова Бена просто неверно истолковали и они вырваны из контекста.