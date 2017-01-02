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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Премьера четвёртого сезона «Шерлока» установила рекорд дня

Высокофункциональный социопат и гениальный сыщик в одном всем знакомом лице снова вернулся в телевизионный эфир и сделал это с типичной для него помпой — премьера четвёртого сезона «Шерлока» установила своеобразный рейтинговый рекорд.

Первый полуторачасовой эпизод под названием «Шесть Тэтчер» (The Six Thatcher) собрал у экранов 8,1 млн зрителей, удостоившись наибольшего количества просмотров среди остальных сериалов, транслировавшийся на британском телевидении в праздничный день.

А вот по отношению к предыдущим показам сериала «Шерлок» премьера вчерашнего эпизода рекордсменом не стала. К примеру, с равнении с прошлогодним стартом новогоднего спецэпизода «Безобразная невеста» нынешний результат на 300 тысяч человек меньше, а старт третьего сезона в 2014 году собрал у экранов на 1,1 млн зрителей больше — эпизод «Пустой катафалк» до сих пор остаётся самым высокорейтинговым эпизодом сериала.

Сценаристами первой серии четвёртого сезона выступили бессменные авторы «Шерлока» Марк Гэтисс и Стивен Моффат, а срежиссировала эпизод Рэйчел Талалэй («Доктор Кто»).

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