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«На пятьдесят оттенков темнее» — расширенный трейлер фильма

Господи, это же теперь настоящий триллер! Только точно не эротический, ничего эротического тут нет. Ещё в новом и расширенном трейлере фильма «На пятьдесят оттенков темнее» звучит новая музыкальная тема, но это не помогает.

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон возвращаются к ролям Кристиана Грея и Анастейши Стил в сиквеле экранизации бестселлера «Пятьдесят оттенков серого». Первая часть собрала в 2015 году $ 560 млн, продолжение — «На пятьдесят оттенков темнее» — также испортит вам праздник всех влюблённых уже в этом году.

Когда уязвлённый Кристиан пытается вернуть крайне осторожную Анастейшу обратно в свoю жизнь, она требует новый социальный договор, прежде чем дать ему ещё один шанс. Как только главные герои обретают взаимодоверие и стабильность в отношениях, мрачные тени из прошлого Кристиана начинают подрывать их чувства и надежды на совместное будущее.

 
 
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 9 ноября 2016 года«На пятьдесят оттенков темнее» сохранит рейтинг взрослого кино 13 сентября 2016 года«На пятьдесят оттенков темнее» — трейлер

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