Господи, это же теперь настоящий триллер! Только точно не эротический, ничего эротического тут нет. Ещё в новом и расширенном трейлере фильма «На пятьдесят оттенков темнее» звучит новая музыкальная тема, но это не помогает.

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон возвращаются к ролям Кристиана Грея и Анастейши Стил в сиквеле экранизации бестселлера «Пятьдесят оттенков серого». Первая часть собрала в 2015 году $ 560 млн, продолжение — «На пятьдесят оттенков темнее» — также испортит вам праздник всех влюблённых уже в этом году.

Когда уязвлённый Кристиан пытается вернуть крайне осторожную Анастейшу обратно в свoю жизнь, она требует новый социальный договор, прежде чем дать ему ещё один шанс. Как только главные герои обретают взаимодоверие и стабильность в отношениях, мрачные тени из прошлого Кристиана начинают подрывать их чувства и надежды на совместное будущее.