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Министерство культуры России хочет ужесточить антипиратский закон

Держитесь за свои пока ещё не запрещённые торренты, потому что Минкульт России действительно работает над мерами по ужесточению антипиратского закона. Министр по ловле похитителей интеллектуального добра Владимир Мединский будет требовать от Госдумы введения штрафов за скачивание пиратского контента:

Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Петра Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе.

 
Владимир Мединский, министр культуры РФ

Штрафы — это всего лишь одна из мер, также добавил Мединский. Министерство будет поддерживать идеи резкого ужесточения законодательства, а то, по коллективному мнению работников Минкульта, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб.

Разработчики нового пакета антипиратских законов 2017-го года руководствуются «германской моделью» — это когда практикуется система штрафов для пользователей, где максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента может доходить до € 1000. Сперва вас, конечно, должны вычислить по «айпишнику»; впрочем, технические детали у нас (как всегда) пока ещё не проработаны.

В России предложение штрафовать конечных интернет-пользователей за скачивание пиратчины с торрентов уже появлялось в проекте поправок 2014 года, но в окончательную редакцию закона тогда не попало.

Что до антипиратского закона 2014 года, то руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в 2015 году заявил, что «это дерьмо работает» — мол, российский рынок легальных онлайн-видеосервисов вырос на 58% и продолжает расти. А количество потребителей легального контента увеличилось в позапрошлом году на 50%. Также владельцы ресурсов охотнее идут на контакт, а новое программное обеспечение отслеживания пиратского контента позволило Роскомнадзору закрывать доступ ко всем последним кинопремьерам почти на 100%.

Что ж, главное, чтобы наши законодатели не взяли за основу американскую модель, где за раздачу нелицензионного контента (а пользователи торрент-клиентов, напоминаем, обычно не только скачивают, но и раздают файлы) можно «влететь» на несколько сотен тысяч, а то и миллионы долларов. По крайней мере, подобные судебные процессы в США нередки — отдельных товарищей приговаривали к штафам в $ 1,5 млн и даже $ 2 млн (максимальная сумма штрафа за один «розданный» фильм составляет $ 150 000).

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