Цифровое омолаживание (или воскрешение) теперь точно в моде, особенно после выхода первого спин-оффа «Звёздных войн». И если верить близким к съёмочному процессу источникам, то «Бегущий по лезвию 2049» (раннее известный как «Бегущий по лезвию 2») вернёт одного из репликантов оригинального фильма, как это произошло с гранд-моффом Таркином в «Изгое-один» и молодым Терминатором в «Терминаторе: Генезисе».

Речь, разумеется, идёт об одном из главных репликантов фильма 1982 года режиссёра Ридли Скотта. Это может быть Рой Батти (Рутгер Хауэр), Прис (Дэрил Ханна), Рэйчел (Шон Янг), ну и самый интересный вариант — молодой Рик Декард. Если персонаж Харрисона Форда действительно продукт корпорации Tyrell, то появление его копии вполне реально.

Режиссёр сиквела Дени Вильнёв («Прибытие») обещал разобраться с загадкой первой части, то есть объяснить природу героя Форда.

Действие сюжета «Бегущего по лезвию 2» разворачивается спустя 30 лет после событий первой части. Новый бегущий по лезвию — офицер полиции Лос-Анджелеса К (Райан Гослинг) — раскрывает старую тайну, которая может ввергнуть остатки общества в неимоверный хаос. Расследование К приводит его к Рику Декарду (Харрисон Форд) — бывшему бегущему по лезвию, пропавшему 30 лет назад.

Фильм «Бегущий по лезвию 2» выходит в октябре 2017 года.