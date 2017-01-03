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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

«Бегущий по лезвию 2049» может вернуть одного из классических репликантов

Тема с цифровым омолаживанием (или воскрешением) теперь точно в моде, особенно после выхода первого спин-оффа «Звёздных войн». И если верить близким к съёмочному процессу источникам, то «Бегущий по лезвию 2049» вернёт одного из репликантов оригинального фильма, как это произошло с Гранд-мофф Таркином в «Изгое-один» и молодым Терминатором в «Терминаторе: Генезисе».

Речь, разумеется, идёт об одном из главных репликантов фильма 1982 года режиссёра Ридли Скотта. Это могут быть Рой Батти (Рутгер Хауэр), Прис (Дэрил Хана), Рейчел (Шон Янг), ну и самый интересный вариант — молодой Рик Декард. Если персонаж Харрисона Форда действительно продукт корпорации Tyrell, то появление его копии вполне возможно.

Режиссёр сиквела Дени Вильнёв («Прибытие») обещал разобраться с загадкой первой части, то есть объяснить природу героя Форда.

Действие сюжета разворачивается спустя 30 лет после событий первой части. Новый бегущий по лезвию — офицер полиции Лос-Анджелеса К (Райан Гослинг) — раскрывает старую тайну, которая может ввергнуть остатки общества в неимоверный хаос. Расследование К приводит его к Рику Декарду (Харрисон Форд) — бывшему бегущему по лезвию, пропавшему 30 лет назад.

Кино выходит в октябре 2017 года.

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