Удивительное дело — отечественный зритель, встретив Новый год, пошёл не за новой порцией праздничного настроения, а сразу делать кассовые сборы «Викингу» — отечественному приключенческому полуисторическому как бы эпику. И у последнего сразу нарисовались 255,8 млн рублей ($ 4,2 млн) за первые выходные. К слову, это лишь предварительные данные, да ещё и без учёта остальных стран СНГ, только по России. Официальные появятся, когда все прокатчики вернутся с каникул и начнут нормально отчитываться о заработках.

«Викинг» сработал на старте вдвое лучше какого-нибудь «Дуэлянта», но понятно, что означенный уик-энд — особый. Ну кто ходит в кино 31 декабря? Для примера, год назад лидером по сборам с 31 декабря по 3 января был мультик «Иван Царевич и Серый Волк 3», который заработал 278,1 млн рублей. Сейчас в прокате находятся три анимационных фильма — «Три богатыря и Морской царь», «Снежная королева 3: Огонь и лёд» и «Моана». И никто из них не входит даже в призовую тройку.

Но вернёмся к кассовым сборам «Викинга». По всё тем же предварительным данным, фильм установил парочку рекордов — правда, уже за пределами стандартного уик-энда. За понедельник картина заработала около 217 миллионов, а это не только крупнейшие сборы за 2 января, но и самые большие дневные сборы за всю историю новогодних каникул. «Седьмой сын», хапнувший 2 января 2015 года 138 миллионов, и «Выживший», 7 января 2016-го обобравший зрителей на 149 млн, остались далеко-далеко позади.

Более того — есть шанс, что «Викинг» со своими 217 миллионами уделал «Вия» по части сборов за один день для российского фильма — картина Олега Степченко три года назад собрала «всего» 206 млн. Осталось дождаться финальных данных, и тогда судьба этого рекорда окончательно прояснится.

На этом «Викинг» не угомонился и 3 января отвоевал у зрителей ещё 190 миллионов, в полтора с лишним раза обойдя прежнего рекордсмена, всё того же «Седьмого сына» (у него было 116 млн). Фактически, за период с 1 по 3 января 2017 года кассовые сборы фильма «Викинг» только в России составили 549 млн, тогда как картина Бодрова-старшего, считавшаяся рекордсменом до этих пор, смогла заработать лишь 366 млн.

Итого сборы «Викинга» в России сейчас составляют 662,8 млн. Вопрос о миллиарде, то есть, уже не стоит — куда актуальнее задачка «Какое место займёт фильм в тройке самых кассовых отечественных релизов». Сейчас это, напомним, «Сталинград» (1,67 млрд), «Экипаж» (1,43 млрд) и «Ёлки 3» (1,25 млрд). Выкинуть на помойку хвойное дерево, конечно, не составит труда, а вот со «Сталинградом» и «Экипажем» могут возникнуть сложности.

Как будто чувствуя беду, «Ёлки 5» активно стригут отечественного зрителя и на данный момент собрали 524 млн. Прошлогодний «Самый лучший день» от того же самого производителя после первого уик-энда имел только 367 млн ($ 5,2 млн), а за всё время проката заработал в России чуть больше 700 млн.

«Пассажиры» наконец-то выбили из нашего проката заветные $ 10 млн — по данным на 3 января сборы картины составили почти 660 млн рублей. Также на эту сумму рассчитывает фильм «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — сейчас у него 594 млн, и осталось совсем чуть-чуть.

Если вы в настроении посмеяться над чужой трагедией, то советуем присмотреться к художественной картине «Дед Мороз. Битва Магов». Вот она — на седьмом месте с жалкими 100 миллионами за 11 дней проката. Очевидно, что эту битву, да и всю войну за новогодние деньги, Дед Мороз профукал.