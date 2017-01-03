Потоковый сервис Amazon обеспечил футуристической драме «Человек в высоком замке» третий сезон и нового главного автора. Прежний шоураннер проекта Фрэнк Спотниц («Секретные материалы») покинул свой пост в разгар съёмок второго сезона из-за непреодолимых разногласий с руководством сервиса. В тот момент заменить Спотница оказалось некем, поэтому весь груз ответственности лёг на съёмочную группу. Однако теперь положение исправили — новым шоураннером «Человека» стал Эрик Овермиер («Босх»), он-то и поработает над продолжением.

Решение о продлении «Человека в высоком замке» на третий сезон — далеко не прихоть, а обоснованный шаг: первый сезон проекта продемонстрировал рекордные для Amazon рейтинги, а премьера второго в первый уик-энд привлекла к просмотру больше зрителей, чем любой другой оригинальный сериал потокового сервиса.

Второй сезон крайне вольной экранизации одноимённого антиутопического романа Филипа К. Дика продолжает рассказывать историю о том, что случилось бы, проиграй антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне. В этом альтернативном мире восточное побережье США находится под контролем нацистской Германии, а западным побережьем управляет Япония. Нейтральная полоса — ничейные земли — стала прибежищем для движения Сопротивления, возглавляемого таинственным некто, кого все называют Человеком в высоком замке.

В сериале снимаются Алекса Давалос, Руперт Эванс, Люк Клеинтенк, ДиДжей Куаллс, Джоэль Де Ла Фуэнте, Бреннан Браун, Белла Хиткот, Каллум Кит Ренни, Кэри-Хироюки Тагава и Руфус Сьюэлл. Исполнительными продюсерами выступают Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Ричард Хейус, Иса Дик Хакетт и Дэниел Персивал.