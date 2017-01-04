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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Расширенная киновселенная экстремальных комиксов создателя Дэдпула

Хронический недостаток расширенных киновселенных по мотивам комиксов будет восполнен с помощью творения Роба Лайфелда «Экстремальная вселенная» (Extreme Universe).

Продюсер Грэм Кинг и сценарист Акива Голдсман будут вынашивать сюжетные планы, применяя стратегию «сценарной комнаты». То есть в ближайшее время они наймут кучу сценаристов, загонят их в одно помещение и заставят придумывать общую сюжетную линию для разных персонажей. Голдсман — сценарист фильмов «Тёмная башня», «Бэтмен и Робин» — недавно провернул такой же трюк с франчайзом «Трансформеры».

Лайфелд — один из создателей Дэдпула, так что «Экстремальная вселенная» будет повторять успешные ходы экранизации «Дэдпула». В первую очередь — возрастной рейтинг R.

Первоисточник был перезагружен пару лет назад и теперь публикуются следующие серии комиксов: Brigade, Battlestone, Bloodstrike, Kaboom, Regex, Cybrid и Bloodwulf. Самые популярные — Youngblood и Avengelyne — были проданы киношникам отдельно. Собственно, Avengelyne устроилась при студии Paramount Pictures и сам Голдсман планирует срежиссировать кино. Возможно, что вся «Экстремальная вселенная» уйдёт под крыло Paramount, где в 2008 году родилась киновселенная Marvel с выходом «Железного человека».

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 4 ноября 2016 годаАкива Голдсман может стать режиссёром экранизации комикса «Эвенгелина»

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