Сценаристка Рианна Пратчетт, ответственная за бездарные сценарии к таким играм, как Thief, Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider оставила студию Crystal Dynamics. Ушла ли она сама или её уволили — неизвестно. Кто будет писать сценарий для неизбежной третьей части перезапущенных приключений Лары Крофт тем более непонятно, но что это будет не Рианна Пратчетт — практически однозначный факт.

Её работа с Rise of the Tomb Raider принесла Рианне Пратчетт ряд именитых наград, в том числе и награду за лучший сценарий от Американской гильдии сценаристов, так что наше мнение о том, что дочка великого Терри Пратчетта «упала очень далеко от яблони» можно принимать с изрядной долей скептицизма. А можно порадоваться, что у третьей части Tomb Raider теперь будет шанс подтянуть свой сценарий до уровня геймплея. Или со страхом взглянуть в будущее: а ну как теперь Рианна Пратчетт переключится на какой-нибудь ещё более культовый франчайз?..