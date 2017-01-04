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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:

Новое явление игры Rime от Tequila Works

В 2013 году Sony представила на Gamescom игру Rime — этакий яркий, красочный ответ работам Team ICO, который стал для многих одним из самых запомнившихся анонсов выставки. С тех пор что-то пошло не так, в марте прошлого года Sony отказалась издавать Rime и избавила разработчика игры Tequila Works как от контракта, так и от финансирования. Происшедшее предсказуемо породило кучу слухов о проблемной разработке и конфликтах внутри студии, но в итоге авторы нашли поддержку у пары новых безвестных издателей (Grey Box и Six Foot), переориентировали игру Rime в мультиплатформу и сели готовить её к релизу в 2017 году.

И что-то у них, видимо, получается, ведь теперь студия Tequila Works объявила о намерении выпустить своё детище уже в мае, опубликовала новенький трейлер игры Rime и пообещала раскрыть множество интересных деталей о проекте и его создании (в том числе о причинах расставания с Sony, хотя надеяться на какие-нибудь скандальные откровения мы бы не стали) уже в ближайшее время.

 
 
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Кадры из игры Rime
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