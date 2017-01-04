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Первоисточник: eu.battle.net Прямая ссылка на новость:
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Diablo 3: Reaper of Souls — дневник разработчиков «Падения Тристрама»

Мы уже писали о том, что недавно Blizzard Entertainment пришла в голову отличная идея — отметить 20-летие Diablo воссозданием оригинальной игры внутри Diablo 3: Reaper of Souls. Портал в 16-уровневое подземелье, получившее название «Падение Тристрама», появится в игре уже в этом месяце. Оно принесёт с собой переработанную под классику камеру, анимацию, звуки, интерфейс и боссов, а для участия в мероприятии не потребуются высокоуровневые персонажи — скорее наоборот, авторы советуют создавать новых героев и начинать прокачку с нуля, чтобы получить в «Падении Тристрама» опыт, максимально близкий к каноничному.

То, что у «Падения Тристрама» нет каких-то завышенных требований к персонажам — отличная новость. А то ведь подземелье это будет доступно лишь временно. Ещё и прокачаться перед походом иные желающие могли бы попросту не успеть.

 
 
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