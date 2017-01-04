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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

VR-путешествие в мир «Чужого: Завета»

В своё время мы так и не получили полноценной VR-версии Alien: Isolation, но теперь нам предлагают утешительный приз: Fox Innovation Lab и Ридли Скотт объединили усилия, чтобы выпустить Alien: Covenant VR Experience — интерактивное дополнение к выходящему в мае фильму «Чужой: Завет».

Режиссирует это полное ужасов путешествие в глубины вселенной «Чужих» Дэвид Карлак, автор дилогии «Коллекционер», в то время как Ридли Скотт ограничился ролью продюсера. Авторы уточняют, что Alien: Covenant VR Experience будет не обычной бесплатной рекламой фильма, а полноценным платформ продуктом. И это звучит хорошо во всём, кроме одной мелочи: подобный VR-спин-офф студией Fox выпускается уже не в первый раз. В прошлый раз публике предложили за 620 рублей купить 20-минутный сборник миниигр, разбавленный нарезкой сцен из «Марсианина». Обладатели VR-очков были не в восторге.

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Чужой: Завет Alien: Covenant VR Experience (PC, PlayStation 4)
 25 декабря 2016 года«Чужой: Завет» — трейлер на русском и без цензуры 31 августа 2016 года«Чужой: Завет» будет масштабным и страшным 1 ноября 2016 годаМайкл Фассбендер сыграет двух андроидов в фильме «Чужой: Завет»

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