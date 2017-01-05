Жан-Клод Ван Дамм («Неудержимые 2») и Дольф Лундгрен («Неудержимые 3») снимутся в экшен-триллере «Чёрная вода» (Black Water).

Ванн Дамм и Лундгрен пару раз играли вместе в нескольких частях «Универсального солдата», но всегда были противниками. «Чёрная вода» — новый этап развития их отношений, где они будут союзниками.

Ван Дамм исполнит роль глубоко законспирированного оперативника, который приходит в себя на секретном объекте ЦРУ — подводной лодке. Партия Лундгрена не уточняется, но что-то подсказывает — мы имеем дело с очередным фильмом про побег. Дольф наверняка будет одним из сокамерников (или представителем подводной цивилизации).

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Фильм при студии New Line режиссируют Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн по собственному сценарию.

Сюжет рассказывает о группе друзей, которая собирается на запланированную встречу, чтобы перекинуться в картишки. Но всё идёт не так, внезапно в повествовании обнаруживается труп и главные герои вынуждены сыграть в совершенно новую игру.