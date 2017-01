Занятный условно-бесплатный слэшер Let it Die, порождённый безумным разумом Суды51 (создателя No More Heroes и Lollipop Chainsaw), скачали более миллиона пользователей. И это при том, что игра до сих пор не вышла в ряде стран (включая, к сожалению, и Россию).