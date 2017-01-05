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Индустрия о продажах: самые продаваемые игры 2016 года в Steam, успехи PS4 и не только

Новый год — время подводить итоги и хвалиться достижениями. Вот и игровая индустрия разродилась некоторыми интересными данными: стали известны самые продаваемые игры 2016 года в Steam, Sony поделилась данными о продажах PS4, Super Mario Run оказался куда менее успешным, чем мог бы.

  • Steam опубликовал список из 100 самых продаваемых игр 2016 года (в том числе и через микротранзакции). Если вы ещё не видели список, то познакомиться с ним можно вот здесь, мы же ограничимся перечислением 12 самых-самых, отсортированных в алфавитном порядке: Civilization VI, Counter-Strike: Global Offensive, Dark Souls III, DotA 2, Fallout 4, GTA V, No Man’s Sky, Rocket League, The Division, The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Warhammer, XCOM 2.

  • Sony продала уже 53,4 миллиона PS4 (всех версий системы в сумме, само собой). Учитывая, что ещё 6 декабря эта сумма составляла 50 миллионов, за прошедший месяц было продано больше 3 миллионов PS4. Uncharted 4: A Thief’s End перевалил за 8,7 миллионов проданных копий, а очки PlayStation VR стартовали «хорошо», но недостаточно для того, чтобы хвалиться конкретными цифрами.

  • Super Mario Run скачали свыше 90 миллионов человек, но при этом только 3% пользователей сочли проект достаточно интересным, чтобы заплатить за полную версию и продолжить игру после завершения демо-контента. О качестве игры это говорит не самым приятным образом, но Nintendo ситуация вряд ли заботит. Благо даже при таком соотношении явно недорогая в производстве игра принесла компании около 30 миллионов долларов.

  • Занятный условно-бесплатный слэшер Let it Die, порождённый безумным разумом Суды51 (создателя No More Heroes и Lollipop Chainsaw), скачали более миллиона пользователей. И это при том, что игра до сих пор не вышла в ряде стран (включая, к сожалению, и Россию).

Пишите, если мы упустили ещё какую-то заслуживающую внимания статистику, — добавим её в эту новость.

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Uncharted 4: Путь вора (PlayStation 4) Super Mario Run (iOS) Let It Die (PlayStation 4)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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