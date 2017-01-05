Новый год — время подводить итоги и хвалиться достижениями. Вот и игровая индустрия разродилась некоторыми интересными данными: стали известны самые продаваемые игры 2016 года в Steam, Sony поделилась данными о продажах PS4, Super Mario Run оказался куда менее успешным, чем мог бы.

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