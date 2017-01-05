Индустрия о продажах

Новый год время подводить итоги и хвалиться достижениями. Вот и игровая индустрия разродилась некоторыми интересными данными.

Sony продала уже 53,4 миллиона PS4 (всех версий системы в сумме, само собой). Учитывая, что ещё 6 декабря эта сумма составляла 50 миллионов, за прошедший месяц было продано больше 3 миллионов систем. Uncharted 4: A Thief’s End перевалил за 8,7 миллионов проданных копий, а очки PlayStation VR стартовали «хорошо», но недостаточно для того, чтобы хвалиться конкретными цифрами.

Super Mario Run скачали больше 90 миллионов человек, но при этом только 3 процента пользователей сочли проект достаточно интересным, чтобы заплатить за полную версию и продолжить игру после завершения демо-контента. О качестве игры это говорит не самым приятным образом, но Nintendo ситуация вряд ли заботит. Благо, даже при таком соотношении явно недорогая в производстве игра принесла им около 30 миллионов долларов.