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ИГРЫ
 
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Индустрия о продажах

Новый год время подводить итоги и хвалиться достижениями. Вот и игровая индустрия разродилась некоторыми интересными данными.

  • Steam опубликовал список из 100 игр «самых популярных по объёму продаж в 2016 году» (в том числе и через микротранзакции). Если вы ещё не видели список, то познакомиться с ним можно вот здесь, мы же ограничимся перечислением 12-и самых-самых, отсортированных в алфавитном порядке: Civilization VI, Counter-Strike: Global Offensive, Dark Souls III, DotA 2, Fallout 4, GTA V, No Man’s Sky, Rocket League, The Division, The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Warhammer, XCOM 2.

  • Sony продала уже 53,4 миллиона PS4 (всех версий системы в сумме, само собой). Учитывая, что ещё 6 декабря эта сумма составляла 50 миллионов, за прошедший месяц было продано больше 3 миллионов систем. Uncharted 4: A Thief’s End перевалил за 8,7 миллионов проданных копий, а очки PlayStation VR стартовали «хорошо», но недостаточно для того, чтобы хвалиться конкретными цифрами.

  • Super Mario Run скачали больше 90 миллионов человек, но при этом только 3 процента пользователей сочли проект достаточно интересным, чтобы заплатить за полную версию и продолжить игру после завершения демо-контента. О качестве игры это говорит не самым приятным образом, но Nintendo ситуация вряд ли заботит. Благо, даже при таком соотношении явно недорогая в производстве игра принесла им около 30 миллионов долларов.

  • Занятный условно-бесплатный слэшер Let it Die, порождённый безумным разумом Суды51 (создателя No More Heroes и [Lollipop Chainsaw]) скачало больше миллиона пользователей. И это притом, что игра до сих пор не вышла в ряде стран (включая, к сожалению, и Россию).

Пишите, если мы упустили ещё какую-то заслуживающую внимания статистику — добавим её в эту новость.

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Uncharted 4: Путь вора (PlayStation 4) Super Mario Run (iOS) Let It Die (PlayStation 4)

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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