Индустрия о продажах

Новый год время подводить итоги и хвалиться достижениями. Вот и игровая индустрия разродилась некоторыми интересными данными.
Steam опубликовал список из 100 игр «самых популярных по объёму продаж в 2016 году» (в том числе и через микротранзакции). Если вы ещё не видели список, то познакомиться с ним можно вот здесь, мы же ограничимся перечислением 12-и самых-самых, отсортированных в алфавитном порядке: Civilization VI, Counter-Strike: Global Offensive, Dark Souls III, DotA 2, Fallout 4, GTA V, No Man’s Sky, Rocket League, The Division, The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Warhammer, XCOM 2.
Sony продала уже 53,4 миллиона PS4 (всех версий системы в сумме, само собой). Учитывая, что ещё 6 декабря эта сумма составляла 50 миллионов, за прошедший месяц было продано больше 3 миллионов систем. Uncharted 4: A Thief’s End перевалил за 8,7 миллионов проданных копий, а очки PlayStation VR стартовали «хорошо», но недостаточно для того, чтобы хвалиться конкретными цифрами.
Super Mario Run скачали больше 90 миллионов человек, но при этом только 3 процента пользователей сочли проект достаточно интересным, чтобы заплатить за полную версию и продолжить игру после завершения демо-контента. О качестве игры это говорит не самым приятным образом, но Nintendo ситуация вряд ли заботит. Благо, даже при таком соотношении явно недорогая в производстве игра принесла им около 30 миллионов долларов.
Занятный условно-бесплатный слэшер Let it Die, порождённый безумным разумом Суды51 (создателя No More Heroes и [Lollipop Chainsaw]) скачало больше миллиона пользователей. И это притом, что игра до сих пор не вышла в ряде стран (включая, к сожалению, и Россию).
Пишите, если мы упустили ещё какую-то заслуживающую внимания статистику — добавим её в эту новость.