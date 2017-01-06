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«Тор: Рагнарёк» — новое описание сюжета

Marvel Studios предоставила описание сюжета фильма «Тор: Рагнарёк» и новую фотографию со съёмок.

Сюжет:

В «Торе: Рагнарёке» бог грома сидит под надёжной охраной в дальнем уголке вселенной без своего могучего молота и вынужден действовать быстро и решительно, чтобы добраться до Асгарда и остановить Рагнарёк — уничтожение родного мира и гибель асгардской цивилизации от новой всемогущей угрозы. Но сперва Тор должен выжить в смертельно опасных гладиаторских боях, где он вынужден сразиться со своим союзником по Мстителям — Невероятным Халком.

Главные роли исполняют Крис Хемсворт, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Джейми Александр, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон и Карл Урбан.

Кино выйдет 3 ноября.

Промо-арт фильма «Тор: Рагнарёк»
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