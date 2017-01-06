Marvel Studios предоставила описание сюжета фильма «Тор: Рагнарёк» и новую фотографию со съёмок.

Сюжет:

В «Торе: Рагнарёке» бог грома сидит под надёжной охраной в дальнем уголке вселенной без своего могучего молота и вынужден действовать быстро и решительно, чтобы добраться до Асгарда и остановить Рагнарёк — уничтожение родного мира и гибель асгардской цивилизации от новой всемогущей угрозы. Но сперва Тор должен выжить в смертельно опасных гладиаторских боях, где он вынужден сразиться со своим союзником по Мстителям — Невероятным Халком.

В общем, синопсис содержит больше вопросов, чем ответов: как Тора занесло в «дальний уголок вселенной»? Что там с Одином? Наконец, на каком этапе в сюжет «Тора 3» включается Доктор Стрэндж? Непонятно...

Режиссёром фильма числится Тайка Вайтити ([«Реальные упыри»]). Главные роли исполняют Крис Хемсворт, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Джейми Александр, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон и Карл Урбан.

«Тор: Рагнарёк» выйдет 3 ноября.