Телеканал The CW, как оказалось, ещё не полностью помешался на экранизациях комиксов — он решил удариться в другое безумство, воскресив «Зачарованных». Ведьмы на службе добра вместе с вампирами из сериализированных «Пропащих ребят» обеспечат таким образом присутствие необходимого количества мистики на канале.

Сериал за авторством Констанс М. Бёрдж и Брэда Керна продержался на канале The WB (нынешний The CW) восемь сезонов с 1998 до 2006 годы. Алисса Милано, Холли Мари Комбс и Роуз Макгоун сыграли трёх сестёр Холливелл — могущественных добрых ведьм, тех самых Зачарованных, которые с помощью своих магических сил воюют с порождениями зла в обличьях потусторонних сущностей, демонов и колдунов. Продюсировал проект Аарон Спеллинг.

О сюжете новой версии почти ничего неизвестно, кроме того, что события будут происходить в 1976 году. Сделан заказ на написание сценария.

Главным сценаристом «Зачарованных» выступает Дженни Урман («Девственница Джейн»), помогать ей будут Джессика О’Тул и Эми Рардин. Вдобавок трио выступает исполнительными продюсерами наравне с Беном Сильверманом и Брэдом Сиберлингом, который режиссирует сериал. Производство возглавит CBS Television Studios.

К слову, в 2013 году идея о перезапуске «Зачарованных» приходила в голову товарищам из CBS, но позже они от неё отказались и правильно сделали.