Телеовощи. Выпуск 145: Сериальные итоги 2016 года

Вот что «Патреон» животворящий делает: уже несколько лет мы собирались, да всё никак не могли подвести итоги года в мире сериалов. Теперь же никакая лень нам помешать не могла: подведение итогов 2016 года было заказано нам в качестве первой регулярной спецтемы для «Телеовощей». Так что мы всерьёз подумали, собрались, и рассказали, кому чем запомнился 2016 год, какие сюрпризы преподнёс, чем разочаровал.
Хотите стать одним из тех великих, чьи слова определяют ежемесячные спецтемы «Телеовощей»? Заглядывайте к нам на «Патреон».
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Содержание
|00:02:05 —
|Что было хорошего в этом году
|00:35:44 —
|Нас тянет на это дерьмо
|00:39:17 —
|Лариса и Михаил о «Мушкетёрах»
|00:44:36 —
|Сериалы, которые разочаровали
|00:54:18 —
|Достойные продолжения
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- 0
- 189
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- Содержание
Оценки
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Собрано $468 из $500
Ближайшая цель: Минимум три автора смотрят до конца сериал по выбору спонсоров. Все целиПоддержать
Содержание
|00:02:01 —
|Что было хорошего в этом году
|00:33:00 —
|Нас тянет на это дерьмо
|00:35:28 —
|Лариса и Михаил о «Мушкетёрах»
|00:40:40 —
|Сериалы, которые разочаровали
|00:49:32 —
|Достойные продолжения
Скачивание