Телеовощи. Выпуск 145: Сериальные итоги 2016 года

Вот что «Патреон» животворящий делает: уже несколько лет мы собирались, да всё никак не могли подвести итоги года в мире сериалов. Теперь же никакая лень нам помешать не могла: подведение итогов 2016 года было заказано нам в качестве первой регулярной спецтемы для «Телеовощей». Так что мы всерьёз подумали, собрались, и рассказали, кому чем запомнился 2016 год, какие сюрпризы преподнёс, чем разочаровал.

Хотите стать одним из тех великих, чьи слова определяют ежемесячные спецтемы «Телеовощей»? Заглядывайте к нам на «Патреон».

Видеоверсия:

Аудиоверсия: