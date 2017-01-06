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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джим Стёрджесс и Агнесс Дейн сыграют в детективе от автора «Лютера»

Потоковый сервис Hulu присоединился к BBC One в работе над шестисерийным проектом «Жестокое солнце» по сценарию Нила Кросса («Лютер»). Главные роли в сериале исполнят Джим Стёрджесс (фильмы «Через Вселенную», «Облачный атлас») и Агнесс Дейн («Песнь заката»).

События детективной драмы происходят в современном Лондоне накануне апокалипсиса. Враждующие между собой детективы-напарники Роберт Хикс (Джим Стёрджесс) и Илэйн Ренко (Агнесс Дейн) продолжают борьбу с преступностью, всё чаще задумываясь, есть ли в этом смысл, если скоро человечество попросту вымрет. Хикс — примерный семьянин, ответственный работник, но при этом грязный коп. Ренко — сломленный человек и тяжела в общении, однако абсолютно неподкупна. В социальном и моральном плане напарники слишком разные, но вынуждены сработаться, чтобы остаться в живых хотя бы до начала светопреставления.

Режиссировать возьмётся Брайан Кирк («Игра престолов»), продюсером выступает Хью Уоррен («Тринадцать»). Исполнительными продюсерами числятся Кейт Харвуд и Элизабет Килгарифф («Полдарк»). Производство курирует компания Euston Films. Съёмки начнутся в Лондоне в этом месяце.

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