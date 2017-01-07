Роли исполняют: Кигэн-Майкл Ки, Рэйф Файнс и Хью Лори

Комика Кигэна-Майкла Ки («Киану») занесло в нового «Хищника».
Он изобразит персонажа, который поможет героям Бойда Холбрука, Треванта Родса и Оливии Манн извести инопланетного гостя. Не спрашивайте как. Может быть, он рассмешит его до смерти. Мы же знаем, что Хищники любят посмеяться и ценят изысканное чувство юмора.
Фильм режиссирует Шейн Блэк («Поцелуй навылет»).
Премьера намечена на 9 февраля 2018 года.
Файнс и Лори изобразят других классических персонажей из книг Артура Конана Дойля: возможно, что один из них исполнит роль Майкрофта, а другой — профессора Мориарти.
Режиссирует фильм Итан Коэн («Крепись!»), он же написал сценарий. Съёмки недавно начались в Лондоне.