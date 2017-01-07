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Роли исполняют: Кигэн-Майкл Ки, Рэйф Файнс и Хью Лори

Комика Кигэна-Майкла Ки («Киану») занесло в нового «Хищника».

Он изобразит персонажа, который поможет героям Бойда Холбрука, Треванта Родса и Оливии Манн извести инопланетного гостя. Не спрашивайте как. Может быть, он рассмешит его до смерти. Мы же знаем, что Хищники любят посмеяться и ценят изысканное чувство юмора.

Фильм режиссирует Шейн Блэк («Поцелуй навылет»).

Премьера намечена на 9 февраля 2018 года.

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Рэйф Файнс («Список Шиндлера») и Хью Лори («Доктор Хаус») снимутся в комедии «Холмс и Ватсон» (Holmes and Watson). Разумеется, Рэйф и Хью не могут занять титульные роли, они уже отданы Уиллу Ферреллу и Джону Си Райли: первый играет знаменитого сыщика, а второй — его помощника.

Файнс и Лори изобразят других классических персонажей из книг Артура Конана Дойля: возможно, что один из них исполнит роль Майкрофта, а другой — профессора Мориарти.

Режиссирует фильм Итан Коэн («Крепись!»), он же написал сценарий. Съёмки недавно начались в Лондоне.

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