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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мортен Тильдум снимет первый эпизод «Джека Райана» на Amazon

Запустив в далёкий космос Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс, кинорежиссёр Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры») не знал, как себя ещё развлечь, пока ему в голову не пришла идея попробовать снять что-нибудь на телевидении. Amazon не растерялся и подсунул Тильдуму «Джека Райана» — многосерийную экранизацию романов Тома Клэнси.

Основным режиссёром и продюсером проекта значится Дэниел Сэкхайм («Американцы», «Игра престолов»), а Мортен Тильдум срежиссирует лишь первый эпизод сериала.

В центре 10-серийного боевика — современная версия знаменитого персонажа. В сериале Джек Райан (Джон Красински) — перспективный молодой аналитик ЦРУ, впервые оказавшийся на боевом задании, крайне серьёзном и опасном. Райану предстоит столкнуться с новым видом терроризма, быстро переросшего в угрозу планетарного масштаба. Эбби Корниш сыграет Кэти Мюллер — любовный интерес протагониста.

Карлтон Кьюз («Штамм») с Грэмом Роландом («Грань») написали сценарий первого эпизода; вдобавок они выступают исполнительными продюсерами наравне с Майклом Бэем, Брэдом Фуллером и Эндрю Формом. Производство на контроле у Platinum Dunes, Skydance Media и Paramount TV.

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Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
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