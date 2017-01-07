Запустив в далёкий космос Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс, кинорежиссёр Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры») не знал, как себя ещё развлечь, пока ему в голову не пришла идея попробовать снять что-нибудь на телевидении. Amazon не растерялся и подсунул Тильдуму «Джека Райана» — многосерийную экранизацию романов Тома Клэнси.

Основным режиссёром и продюсером проекта значится Дэниел Сэкхайм («Американцы», «Игра престолов»), а Мортен Тильдум срежиссирует лишь первый эпизод сериала.

В центре 10-серийного боевика — современная версия знаменитого персонажа. В сериале Джек Райан (Джон Красински) — перспективный молодой аналитик ЦРУ, впервые оказавшийся на боевом задании, крайне серьёзном и опасном. Райану предстоит столкнуться с новым видом терроризма, быстро переросшего в угрозу планетарного масштаба. Эбби Корниш сыграет Кэти Мюллер — любовный интерес протагониста.

Карлтон Кьюз («Штамм») с Грэмом Роландом («Грань») написали сценарий первого эпизода; вдобавок они выступают исполнительными продюсерами наравне с Майклом Бэем, Брэдом Фуллером и Эндрю Формом. Производство на контроле у Platinum Dunes, Skydance Media и Paramount TV.