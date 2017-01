Кабельный канал AMC запускает в производство комедийную драму про девяностые On Becoming A God In Central Florida с Кирстен Данст в главной роли.

Проект режиссирует Йоргос Лантимос («Лобстер»). За кулисами стоят AMC Studios, TriStar Television и Smokehouse Pictures (производственная компания Джорджа Клуни и Гранта Хеслова).

Сюжет On Becoming A God — история в мрачных комедийных тонах о культе свободного предпринимательства и неутомимом стремлении одной женщины таки осуществить Американскую мечту. Недавно овдовевшая и оставленная с фигой в кармане работница аквапарка в Орландо по имени Кристал (Данст) путём обмана, жульнических схем и старых-добрых афер движется к вершине финансовой пирамиды «Основатели американской торговли». Соль в том, что сверхпатриотичный и многомиллиардный бизнес уже один раз оставил жизнь Кристал в руинах.

Напоминаем, что Кирстен Данст успешно снялась в 2015 году во втором сезоне сериала «Фарго».

Канал AMC известен такими шоу, как «Ходячие мертвецы», «Лучше звоните Солу» и «Остановись и гори».