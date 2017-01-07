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«Мошенники» — трейлер

Забавные истории о находчивых самозванцах никогда не надоедают. Канал Bravo презентует собственный взгляд на историю о жуликах, обводящих вокруг пальца доверчивых граждан, — 7 февраля на кабельном канале состоится премьера многосерийной чёрной комедии под названием «Мошенники».

В центре истории — ловкая мошенница Мэдди, зарабатывающая на жизнь тем, что влюбляет в себя и мужчин, и женщин, а потом исчезает навсегда с их сбережениями. Они с подельниками живут припеваючи, и всё сходит мошенникам с рук до тех пор, пока три одураченных ими жертвы не объединяются, чтобы выследить и наказать преступников.

Роли исполняют Инбар Лави, Роб Хипс, Паркер Янг, Стивен Бишоп и другие. Авторами сериала выступают Пол Адельштейн и Адам Брукс («Моцарт в джунглях»). Производственным процессом руководит Universal Cable Productions.

 
 
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