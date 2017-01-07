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Первоисточники: variety.comwww.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:
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Новые дополнения для виртуального шлема HTC Vive

Разработчики виртуального шлема HTC Vive продолжают изыскивать всё новые способы улучшить взаимодействие пользователей с виртуальной реальностью. Не бесплатно, само собой, — но не суть.

Так, на прошедшей на днях выставке они анонсировали новый головной ремень для шлема виртуальной реальности HTC Vive, которым все желающие смогут заменить уже имеющийся и, по слухам, не ахти какой удобный. Новый вариант должен сравниться по комфортности с аналогом у PlayStation VR, но на этом его роль не закончится: также в Vive Deluxe Audio Strap будут встроены наушники с объёмным звуком.

Параллельно был анонсирован Vive Tracker — занятный девайс для HTC Vive, призванный отслеживать реальные предметы в виртуальной реальности. Прицепили Vive Tracker к бейсбольной бите — получили виртуальную дубинку. Насадили его на какой-нибудь контроллер-пистолет, объединив их функционал через порт mini USB, — можете не только махать, но и стрелять полученным виртуальным пистолетом в поддерживающих его играх. Ну а чтобы во втором квартале этого года, когда Vive Tracker поступит в продажу по пока неизвестной цене, его имело смысл покупать, создатели виртуального шлема HTC Vive планируют разослать тысячи бесплатных копий устройства разным VR-разработчикам.

Третье интересное усовершенствование, которое получит шлем виртуальной реальности HTC Vive, — беспроводной модуль. Делают его не HTC, а партнёры, но сути это не меняет: теперь очки, изначально заточенные под достаточно свободное перемещение по комнате, не будут зависеть от проводов (при этом задержка при передаче не должна превышать 2 миллисекунд). Ну, если вас не смутит необходимость потратить ещё $ 250 на этот приятный апгрейд.

И наконец, последнее. Специализированный онлайн-магазин Viveport, где уже сейчас продаётся более 1000 VR-проектов, пойдёт по пути популярных сервисов типа Netflix и введёт возможность подписки. Покупать игры по одной никто не запретит, само собой, но любители играть в разное понемногу (подход, более чем разумный в случае со всеми этими мелкими VR-экспериментами) получат удобную альтернативу.

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