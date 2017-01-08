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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Мир суперпесочницы» — авторы, сэйю, трейлер

Внезапно, уже 12 января стартует китайско-японский фантастический экшен-сериал под дурацким названием «Мир суперпесочницы» (Chōyū Sekai) — экранизация одноименного китайского комикса.

Загадочные существа под названием Бедствия постоянно угрожают миру во всём мире. Для борьбы с ними создаётся специальное военное подразделение «Сабля». Частные корпорации также создают независимую организацию самообороны «Клинок». Ноии — старшеклассник, мечтающий присоединиться к «Сабле», чтобы сражаться с Бедствиями. Однажды в его класс переводится загадочная девушка по имени Мотис, и с этого дня его нормальной жизни приходит конец.

Авторы
Режиссёр Хацуки Цудзи «Хлеб мира»
Режиссёр сериала Масахиро Сонода «Танец на вампирском берегу»
Сценарист Акихико Инари эпизоды «Ковбоя Бибопа», «Видения Эскафлонэ»
Дизайнер персонажей Сатохи Конно
Студия Success и Asahi Production

Сэйю
Ноии Щун Хорие Кадзума Хияма в «12 лет»
Мотис Ёщико Икта Руби в «Девах-ангелах»
Касс Юрика Кубо Рин-чан в «Морской школе»
Хаки Кадзутоми Ямамото Мочидзуки в «Другой»
Винсен Юки Адачи
Кейкан Кадзума Хорие Сейдзи Ягири в «Дюрараре»
Рю-сенсей Эмири Като Акацки в «Логе горизонта»
Чинно Сарара Ящима Нацки Хощина в «Случаях айдолов»
Хаку Рика Тачибана Код Омега 77 Стелла в «Девах-ангелах»
Монсуто Рихо Иида Кана Уехара в «Ре-Кан»
Вирос Такехито Коясу Дио в «Безумных приключениях ДжоДжо»
 
 
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Видео Мир суперпесочницы (Chōyū Sekai)

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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