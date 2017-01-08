«Мир суперпесочницы» — авторы, сэйю, трейлер

Внезапно, уже 12 января стартует китайско-японский фантастический экшен-сериал под дурацким названием «Мир суперпесочницы» (Chōyū Sekai) — экранизация одноименного китайского комикса.
Загадочные существа под названием Бедствия постоянно угрожают миру во всём мире. Для борьбы с ними создаётся специальное военное подразделение «Сабля». Частные корпорации также создают независимую организацию самообороны «Клинок». Ноии — старшеклассник, мечтающий присоединиться к «Сабле», чтобы сражаться с Бедствиями. Однажды в его класс переводится загадочная девушка по имени Мотис, и с этого дня его нормальной жизни приходит конец.
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Авторы
|Режиссёр
|Хацуки Цудзи
|«Хлеб мира»
|Режиссёр сериала
|Масахиро Сонода
|«Танец на вампирском берегу»
|Сценарист
|Акихико Инари
|эпизоды «Ковбоя Бибопа», «Видения Эскафлонэ»
|Дизайнер персонажей
|Сатохи Конно
|Студия
|Success и Asahi Production
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Сэйю
|Ноии
|Щун Хорие
|Кадзума Хияма в «12 лет»
|Мотис
|Ёщико Икта
|Руби в «Девах-ангелах»
|Касс
|Юрика Кубо
|Рин-чан в «Морской школе»
|Хаки
|Кадзутоми Ямамото
|Мочидзуки в «Другой»
|Винсен
|Юки Адачи
|Кейкан
|Кадзума Хорие
|Сейдзи Ягири в «Дюрараре»
|Рю-сенсей
|Эмири Като
|Акацки в «Логе горизонта»
|Чинно
|Сарара Ящима
|Нацки Хощина в «Случаях айдолов»
|Хаку
|Рика Тачибана
|Код Омега 77 Стелла в «Девах-ангелах»
|Монсуто
|Рихо Иида
|Кана Уехара в «Ре-Кан»
|Вирос
|Такехито Коясу
|Дио в «Безумных приключениях ДжоДжо»