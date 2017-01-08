«Мир суперпесочницы» — авторы, сэйю, трейлер

Внезапно, уже 12 января стартует китайско-японский фантастический экшен-сериал под дурацким названием «Мир суперпесочницы» (Chōyū Sekai) — экранизация одноименного китайского комикса.

Загадочные существа под названием Бедствия постоянно угрожают миру во всём мире. Для борьбы с ними создаётся специальное военное подразделение «Сабля». Частные корпорации также создают независимую организацию самообороны «Клинок». Ноии — старшеклассник, мечтающий присоединиться к «Сабле», чтобы сражаться с Бедствиями. Однажды в его класс переводится загадочная девушка по имени Мотис, и с этого дня его нормальной жизни приходит конец.

Авторы Режиссёр Хацуки Цудзи «Хлеб мира» Режиссёр сериала Масахиро Сонода «Танец на вампирском берегу» Сценарист Акихико Инари эпизоды «Ковбоя Бибопа», «Видения Эскафлонэ» Дизайнер персонажей Сатохи Конно Студия Success и Asahi Production