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GSC Game World рассказала о реакции Steam на «Налог на Google»

Наконец-то выяснилась реакция сервиса Steam на «Налог на Google». И она, надо сказать, настолько правильная и уважительная к пользователям, насколько это возможно: Steam просто начнёт выплачивать налог в 18% со всех продаж, а уже потом делить чистую прибыль между собой и издателем продукта. Никакого автоматического повышения цен — право побыть мудаками Steam оставляет за самими разработчиками и издателями.

В связи с этим становится особенно интересен источник, обнародовавший эту информацию. Им стала студия GSC Game World, сравнительно недавно выпустившая игру «Казаки 3», а теперь намеренная взвинтить цену на неё. Потому что вынуждена, само собой. Потому что иного выхода у неё, разумеется, не было. Но дадим слово представителям студии:

Дорогие друзья! Компания Valve вчера объявила, что с 1 января 2017 года в магазине Steam будет взиматься дополнительный налог с продажи цифрового контента в Норвегии и России, по причине законодательных изменений в системах налогообложения цифровой дистрибуции этих регионов. В связи с этим, мы вынуждены изменить цены в этих странах. Но так как мы максимально хотим идти на встречу игрокам, было принято решение дать возможность нашим фанатам приобрести Казаки 3 и дополнительный контент для них по старой цене еще в течении 9 дней — до 15.01 включительно.

Начиная с 16.01.2017, цены для России будут следующими:

  • Основная версия — 949 рублей
  • Делюкс издание — 1549 рублей
  • Улучшение до Делюкс версии — 649 рублей
  • DLC «Days of Brilliance» — 239 рублей
GSC Game World
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Темы
 
Казаки 3 (PC)

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Игры
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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