GSC Game World рассказала о реакции Steam на «Налог на Google»

Наконец-то выяснилась реакция сервиса Steam на «Налог на Google». И она, надо сказать, настолько правильная и уважительная к пользователям, насколько это возможно: Steam просто начнёт выплачивать налог в 18% со всех продаж, а уже потом делить чистую прибыль между собой и издателем продукта. Никакого автоматического повышения цен — право побыть мудаками Steam оставляет за самими разработчиками и издателями.

В связи с этим становится особенно интересен источник, обнародовавший эту информацию. Им стала студия GSC Game World, сравнительно недавно выпустившая игру «Казаки 3», а теперь намеренная взвинтить цену на неё. Потому что вынуждена, само собой. Потому что иного выхода у неё, разумеется, не было. Но дадим слово представителям студии: